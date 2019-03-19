油頭怎麼護髮、一次停留多久？4大潤髮迷思一次搞清楚

想要改善髮質，讓髮絲擁有高級光澤與質感，就一定要正確使用潤護產品，洗髮後建議要潤護髮，定期使用髮膜深層修護，才是永保秀髮柔亮之道！護髮的道理我們都知道，但油性髮質的人常常深怕因為潤髮讓頭皮更油的迷思，或是想要達到蓬鬆頭髮的效果因此不護髮…現在就來解開這些潤髮迷思！

因為怕頭皮油塌，所以洗完就可以不用潤護產品？



其實潤護產品的塗抹範圍，只需要針對「耳朵以下」的髮絲進行潤護即可，因為通常這一段的髮絲乾燥程度及受損是比較明顯的！所以即便是油性頭皮，只要潤護產品不接觸到耳朵以上的髮絲，就不需要擔心造成頭皮負擔！

想要保持頭髮的清爽蓬鬆感，就可以不用潤護產品？



由於頭髮最外層的毛鱗片遇到水氣便會張開，形成髮絲間的摩擦與拉扯，潤護產品的作用之一就是在於能夠促進毛鱗片的密合使頭髮滑順好整理，所以建議還是要使用潤護產品（可以選擇清爽型潤髮乳），來進行糾結髮絲的護理。

請繼續往下閱讀...

潤髮乳跟護髮膜是一樣的東西？



若用臉部保養來比喻，潤髮乳的作用就像潤膚乳液一樣，每天於清潔後使用，可提供日常肌膚所需的保水度。而護髮膜的作用，就好比修護精華面膜一般，提供更深層且細緻的長效呵護，讓修復效果更快看得見！

潤髮乳停放久一點就可以達到護髮膜的護髮效果？



潤髮乳建議天天在洗髮後使用，補充秀髮每日的保水度及毛鱗片的密合，護髮膜則是建議一週使用1~2次，深度修補頭髮裡層的養分，提升髮質改善的效率。同時，護髮膜的修護成分濃度更高分子更小，而潤髮乳則是分子稍大且修護濃度較低，所以即便潤髮乳停放時間再長，仍然無法達到護髮膜的修護功效。

文／Harper's BAZAAR 圖／Getty Images

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

吃完烤肉、火鍋…頭髮依舊散發迷人香氣，徹底隔絕異味，7款【髮香噴霧】清單

染髮不想太快布丁頭該怎麼辦？從髮色選擇到染後護理，名人髮型師黃凱凱一次為你解答！