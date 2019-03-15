轉型所逼？　臉書產品長、WhatsApp副總裁宣布離職

▲臉書產品長科克斯（左）與執行長祖克伯（右）。（圖／翻攝自Facebook／Chris Cox）



國際中心／綜合報導

臉書近來負面新聞纏身，讓執行長祖克伯（Mark Zuckerberg）決定，要將臉書轉型為以「隱私為中心」的社群網站，這樣的策略大轉彎，也讓產品長（CPO）科克斯（Chris Cox）以及WhatsApp副總裁丹尼爾（Chris Daniels）宣布離職。14日消息一出後，臉書股價在盤後交易一度下跌2%。

祖克伯在聲明中表示，「雖然失去這些優秀人才令人難過，但這也為更多偉大的領導者創造了機會，他們為前進的道路注入了力量。」重要的是，科克斯一直是祖克伯的得力助手，自2005年加入臉書以來，打造了動態時報（News Feed），他也直接負責Instagram、WhatsApp和Messenger。

科克斯也在離職聲明中提到，臉書未來的走向，會將用戶的隱私放在第一位，「這將是一個很大的計畫，我們需要對新計畫有興趣的領導者。而WhatsApp副總裁丹尼爾已在臉書工作8年，2018年5月才宣布接管WhatsApp業務，不到一年的時間即求去。

祖克伯月初時宣布，臉書未來的發展方向將從「公開」走向「私人」，計劃以開發WhatsApp的方式重新構建臉書，最終成為許多其他類型的私人服務平台。如今兩位高官離職，也可能代表著臉書正在進行重組，目前負責Facebook主要App的凱斯卡特（Will Cathcart）將會擔任WhatsApp副總裁一職，而產品總監還未有人選。