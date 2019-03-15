競爭也太激烈！民主黨新星歐洛克　宣布投入2020美國總統大選

▲美國民主黨總統參選人歐洛克。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

美國前民主黨眾議員歐洛克（Beto O'Rourke）宣布參加黨內2020年總統初選。被稱作民主黨政治新星的歐洛克，成為第15位表態參選的民主黨候選人，他也認為自己與美國前總統歐巴馬有許多相似之處，足以代表民主黨勝選。

現年46歲的歐洛克14日在出生地艾爾帕索（El Paso）的電視採訪中，宣布投入民主黨內總統候選人初選。歐洛克表示，非常以德州為榮，「這就是我想參選的一大原因，德州的艾爾帕索是這個國家最好的榜樣。」歐洛克期中選舉時，以不到3%的差距敗給共和黨克魯茲（Ted Cruz），成為民主黨在德州史上參議員選舉，票數最接近共和黨的一次，這也讓歐洛克一戰成名，政治之路備受看好。

CNN也在報導中指出，歐洛克確實與歐巴馬有許多相似的地方，例如非常會募款、很會激勵年輕族群等。但在支持度上仍有顯著差異，例如歐洛克沒有能夠吸引少數族群選票的關鍵特點。歐洛克則在宣布競選的影片中強調，美國在各方面都遇到重大挑戰，美國若不是被吞沒，就是會在逆境中成長，「對國家與個人，這都是非常重要的時刻。」