「大頭照+手機號碼」登廣告看板！兒送最狂生日禮物　2萬通電話打爆父手機

▲超大的生日看板。（圖／翻攝自Facebook／Christopher Ferry）



國際中心／綜合報導

你還在寫卡片、買蛋糕給爸媽當作生日禮物嗎？那可就落伍啦！美國一對兄弟直接租下一面高速公路旁的大看板，準備告訴全天下下的人，「今天我老爸生日！」沒想到真的收到超過2萬通生日祝福電話，甚至還有遠從德國、菲律賓、肯亞打來的電話。這份禮物真的會讓人永生難忘，因為這對兄弟的父親已經跑去辦新門號了。

住在紐澤西州的邁克爾（Michael Ferry）、克里斯多福（Christopher Ferry）兄弟檔花了2000美元（約台幣6萬元），租下高速公路旁的大型廣告看板，上面放著即將歡度62歲生日的父親克里斯（Chris Ferry）的大頭照，旁邊寫著「祝我老爸生日快樂」，並留下了父親的手機號碼。克里斯多福開心地與完工的廣告看板自拍後，將照片放到臉書上，原本預計只會有幾個親友打電話來，沒想到事情就此一發不可收拾。

這則貼文突然被轉發超過200次分享，然後父親的電話就開始響個不停，邁克爾說，「老爸一開始非常開心，不停地接著電話，但直到生日過後，電話、簡訊還是一直進來，他花了一個半小時刪除3000封簡訊，結果又有2500封簡訊在15分鐘內湧入。」最後大概收到了2萬多通的生日電話，以及上千封的祝福簡訊。

回想起過去父親每次生日，這對兄弟一定都要來點惡作劇才甘願，不過這次真的是「來大的」，事前兄弟一致認為，「父親會殺了我們！」不過他們也很高興父親能夠收到這麼多的關注與祝福。現在克里斯先生不會再接聽任何電話了，因為他正忙著去申請新的手機門號。