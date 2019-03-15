如何增強免疫力？　醫師：挖鼻孔吃鼻屎+撿掉地上食物吃

▲ 美國醫生呼籲，提高免疫力應吃鼻屎。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

吃鼻屎可以增強免疫力，你願意嗎？美國科羅拉多州（Colorado）皮膚科醫生戴蒙（Meg Lemon）認為，現代社會比過去更少接觸細菌，導致許多人對於曾經無害的細菌變得更加敏感，因此容易出現過敏症狀，如果想要增強免疫力，建議吃鼻屎和掉在地上的食物。

據英國《每日郵報》13日報導，紐約時報記者奇特爾（Matt Richtel）出版的新書「優雅的防禦」（An Elegant Defense）中，獲得美國皮膚病學委員會認證的戴蒙表示，如果將身體暴露於充滿細菌的環境中，有助於增強免疫力、抵抗過敏感染源。因此，她建議人們擺脫肥皂和洗手乳，「下次不只是挖鼻屎，你應該要吃掉它....我也常告訴人們，當他們不小心把食物掉在地板時，請撿起來吃掉」。

▼醫師指出，吃掉在地上的食物也能幫助免疫系統自我練習。（圖／免費圖庫pixabay）

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值得一提的是，戴蒙指出，家中沒有兄弟姊妹的人，更容易患上如花粉症等過敏症。因為《英國順勢療法雜誌》中曾有一篇文章指出，花粉症「幾乎完全局限於」上層階級，因為衛生條件比較好，相較之下，曾接觸過更多細菌的貧困兒童們，感染發粉症的人數較低。《英國醫學雜誌》1989年的一項研究也顯示，如果家長有哥哥姊姊，有助於幼兒接觸細菌，藉此增強抵抗力。

報導指出，由於現代社會家庭規模縮小，加上衛生觀念的流行，過敏患者人數反而持續上升。戴蒙表示，美國2011年的食物過敏兒童人數，比1997年多出50％，皮膚過敏症狀也增加69％，如果過度使用抗生素等藥物，則可能造成更多健康細菌被破壞。

戴蒙提醒大家，「我們的免疫系統需要一份工作」，在人類進化的數百萬年內，免疫系統不斷遭受攻擊和入侵，然而，現在他們無事可做。奇特爾也承認，衛生方面的進步對社會相當有用，同時改善現代人的生活和健康，但仍然可以藉由訓練增強免疫系統，「吃鼻屎跟地上食物可能就是方法之一」。