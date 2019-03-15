歐盟禁飛737 MAX 　捷克廉航「月成本1.36億」跟進求償！

▲ 衣索比亞波音737 MAX8客機的空難現場。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日一架波音737 MAX8客機發生墜機悲劇後，多國宣布禁飛令，其中擁有7架737 MAX 8的捷克廉航「智翼」（Smartwings）航空，也在今（15）日向美國波音公司求償。

根據Novinky.cz報導，智翼航空有許多航線使用波音737 MAX8客機，其中多用於飛往杜拜等長途航程中。當墜機事件於10日發生後，智翼2架不同地方飛往布拉格的737 MAX 8客機，在12日飛往歐盟的被迫轉向，並在土耳其和北非國家突尼西亞上空盤旋多時，最終就近降落。

▼ 智翼總部位於布拉格，是一家捷克的低成本航空公司，其母公司為捷克旅行航空。（圖／翻攝自SmartWings官網，下同。）

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波音737 MAX客機原本的航線，現在已由其他機隊替換，智翼航空現在每天都需花費數百萬克朗（約新台幣135萬以上）維護飛機。對此，智翼發言人杜珂瓦芙（Vladimira Dufkova）說，「我們正在考慮所有可採取的一切法律行動，賠償將是與波音公司談判的重點。」

值得一提的是，智翼航供早已向波音公司訂購32台737 MAX 8客機，其中7台將於今年夏天交貨，但由於歐盟實施禁飛令，因此交易隨時都可能出現變動。杜珂瓦芙對此回應，「乘坐一架無法飛行的飛機毫無意義，但我們不想做出任何結論，我們相信波音公司會盡快解決當前的問題。」

捷克基金首席經濟學家估計，智翼航空停飛737MAX客機後，每月畫費成本大約1億克朗（約新台幣1.36億）。對此，報導認為，賠償對於波音公司而言「應該不是問題」，因為該公司去年的淨利潤是2400億克朗（約新台幣3260億）。

事實上，在衣航空難發生後，歐盟的禁飛令已於12日發布。歐洲航空安全局（EASA）要求自當地時間12日19時起，歐盟全境禁飛737 MAX 8和MAX 9客機，也禁止在歐盟機場升降和飛越歐盟領空。因此，捷克智翼航空2架737 MAX 8才會受到限制。

▼ 智翼航空的波音7373 MAX客機。