微軟曝「迴紋針小幫手」近照！　網見左下角亮點一秒哽咽

▲迴紋針小幫手已經變成老爺爺。（圖／翻攝自微博／微軟中國，下同）



國際中心／綜合報導

微軟（Microsoft）舊版Office用戶如果操作上遇到問題時，就會跳出一個「迴紋針小幫手」協助排除困難，後來微軟將這功能停用，迴紋針小幫手就逐漸被淡忘了。最近微軟公開了它的近況照片，讓不少網友都陷入童年回憶之中。不過，網友們一看到左下角的相框立刻鼻酸，紛紛留言「莫名有點傷感是腫麼肥四（怎麼回事）！」

微軟11日在微博PO出照片並寫下「認識我的小朋友快坐過來」，照片中可見迴紋針小幫手已經變成老爺爺，留著大大的白鬍子，連眉毛也全都發白，還戴著一副老花眼鏡，正悠閒地坐在沙發椅享受老年生活。

網友看到這回憶中的迴紋針都超有共鳴的說，「認識你的都是老朋友了！」「我認識的第一個AI」、「看到你，就想起了童年。可以盯著你看好久好久好久」、「以前上計算機課，除了玩小獅子，就是玩它了」、「沒網路的小學電腦課，我們能陪著它玩一節課」。

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▲以前操作遇到問題時，就會跳出這支迴紋針。



不過，還有人注意到左下角有個亮點，桌上擺著狗狗Rover的相框，似乎是暗示牠已經過世，不少網友難過的說「小狗死了我爆哭」、「狗狗不在了嗎，為什麼在相框裡？」

過去用戶在Windows XP搜尋文件時，都會跳出狗狗Rover來幫忙，經歷過XP時代的人，勢必對這個搜尋助理不陌生，如今微軟用相框暗示Rover已經離開人世，令老用戶們都相當感慨。