看似詭異卻好用！大陸一線女星激推「腮黃」，遮黑效果一級棒

▲看似冷門的黃色腮紅，居然有意想不到的效果。（圖／翻攝自小紅書/零下C度、Kenny_lala）

記者曾怡嘉 / 台北報導

我們知道腮紅可以增加好氣色，但不知道「腮黃」也能如此好用！日本女生早就在用它去暗沉、毛孔，日前大陸一線女星寧靜則在小紅書分享腮黃用法，引起一票女星追隨，腮黃已成美妝熱搜關鍵字。

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▲46歲大陸女星寧靜對彩妝很有見解。（圖／翻攝自小紅書/寧靜）

每天都刷腮紅，但你聽過腮黃嗎？大陸女星寧靜就在社群平台分享她的腮黃畫法，它會刷在眼下幫忙遮黑眼圈，同時提亮暗沉。她更提到若臉部中段比例較短，也能試試刷在刷雙頰，幫助調整輪廓比例。

▲帶黃調的腮紅，被網友們暱稱為蜜桃果汁頰。（圖／翻攝自小紅書/貓抖抖）

「腮黃」在大陸社群平台，已成為黃皮少女的最愛，不僅能當作修容，還能疊在各色腮紅上暈染，就有網友分享，腮黃混搭橘色腮紅能降低色度，打造水蜜桃般眼頰，而搭配酒紅色則能降低紅感，更意外顯得瘦臉。

▲頰黃能讓肌膚看起來更白皙。（圖／翻攝小紅書/零下C度）

總之，透過不同比例效果混色，就能達到出色的效果，就趕緊買一盒腮黃來試試看吧！

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