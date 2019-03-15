計算出圓周率31.4兆位　谷歌女工程師用3400萬首歌容量打破22兆紀錄

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大部分的人都知道昨天3月14日是「白色情人節」，但事實上不只如此，日期「3.14」也是數學常用的圓周率頭3個數字，所以也被稱作「圓周率日」。谷歌（Google）在昨日宣布，旗下一名女性工程師計算圓周率「π」至小數點後31.4兆位，打破原本22.4兆位舊紀錄，找到對科學發展相當重要的數字。

據《BBC》報導，谷歌的雲端工程師岩尾（Emma Haruka Iwao，岩尾はるか）歷經4個月的時間，成功計算出3.14之後的31.4兆個數字，計算過程中使用約170TB記憶體，相當於3,400萬首歌的容量。

工程師岩尾今年35歲，畢業於日本筑波大學計算機科學系，2015年進入谷歌，加入雲端開發行列。她表示，圓周率沒有盡頭，且在擴展已知的數字序列是非常困難的，因為圓周率的數字不遵循設定模式。

▼岩尾致力於雲端開發，創建教學演示科技。（圖／翻攝自Twitter／Emma Haruka Iwao）

瑞士物理學家彼得（Peter Trueb）於2016年利用一台實體電腦，並花了105天計算到圓周率小數點過後的第22.4兆位數字，但此次工程師岩尾的新紀錄是透過雲端運算完成，也間接證明了Google雲端運算的表現能力。

圓周率的應用範圍廣泛，美國太空總署NASA就曾表示，如何讓太空艘順利進入行星周圍的軌道，以及太空人在火星上的活動都需要使用到圓周率來精準計算。日常生活中，像是木材與軌道的測量，都需要運用到圓周率來幫助建築與工程上的應用。

▼工程師岩尾表示，自己從小就很著迷於數字的計算。（影片／取自Youtube／ Google）