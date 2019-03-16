「炸彈氣旋」襲擊美德州　小飛機在地面「旋轉跳躍」

▲德州「炸彈氣旋」肆虐，卡車吹翻倒地。（影／Blake Brown Photography FB）

國際中心／綜合報導

美國德州阿馬里洛（Amarillo）地區近日颳起陣陣強風，接連的大風讓高速公路的聯結車都不堪負荷，40多輛的卡車當場被吹翻、倒地，大草原城的機場不少小飛機也損壞甚至在地面「翻轉」。根據外媒報導，近日襲捲美國中西部的強風被稱為「炸彈氣旋」，是一種溫帶氣旋急遽增強的現象，威力直逼颶風。。

▲車型巨大的聯結車被強風吹翻，可見強風威力。（聯結車示意圖／ETtoday資料照）





阿馬里洛的強風風速持續達到64英里／小時（約102公里／小時），陣風更是高達80英里／小時（約128公里／小時）。許多聯結車開至半路，貨櫃便被強風吹離地面，車體重心不穩而翻倒至地面上。當地的高速公路上，更是多達40輛的大型卡車被吹翻。其中一輛被吹倒後，甚至滑行數十公尺到一旁的田野，可見其威力強大。

鎮上店家的屋頂也同樣遭受其害，許多屋頂被強風吹落，翻落至店門前停車的車輛。路邊的電線杆更是被連根拔起，隨風飄搖。「炸彈氣旋」威力猛烈，更伴隨著豪大雨雪，恐影響更多地區。