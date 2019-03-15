亞斯伯格16歲少女「為氣候每周五罷課」　獲提名諾貝爾和平獎

▲ 瑞典少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

瑞典一位16歲少女雷塔・桑柏格（Greta Thunberg）從去年8月開始，每周五罷課，到瑞典議會門口靜坐，抗議大人不關心氣候變遷。患有亞斯伯格症的她倡議行動「周五為未來奮鬥」（Fridays For Future）引發全球浪潮，如今她獲提名諾貝爾和平獎。

桑柏格經常頂著招牌辮子、身穿紫色衣服現身集會，至今有超過100個國家、1700個城鎮的師生聲援她，台灣也不例外。此外，有德國支持者製作她的人形花車，巨大的人形看起來相當有正義感。世界各地學生預計一同在15日與雷塔・桑柏格攜手宣示，讓全球一起展開綠色行動。

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▲▼ 全球各地都有人響應雷塔・桑柏格的倡議。（圖／達志影像／美聯社）



澳洲17歲的男孩索普（Toby Thorpe）是雷塔・桑柏格的響應者之一，他在塔斯馬尼亞省首府荷巴特（Hobart）發起罷課，因為他希望未來幾世代的人們都能夠享受島上的自然之美。

南韓17歲少女金淑鏡（音譯，Seo-gyung Kim）在首爾發動反核電廠的運動。她說，許多大人把氣候變遷的重擔交給後代，「我不了解我的政府為何不在可再生能源領域上，投入更多資金。」