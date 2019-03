大馬拒釋放金正男案越籍女嫌　段氏香「3晚沒睡」憔悴痛哭

▲ 越南籍女子段氏香(Doan Thi Huong)。(圖/達志影像/美聯社)



國際中心/綜合報導

北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男遭到毒殺一案,印尼籍女子席蒂艾沙(Siti Aisyah)和越南籍女子段氏香(Doan Thi Huong)先前均被指控犯案。馬來西亞高等法院11日撤銷對席蒂艾沙的指控,讓段氏香大呼「不公平」,越南政府要求大馬也釋放段氏香,但大馬當局已於14日拒絕。段氏香面容憔悴,不時流下眼淚。

據《衛報》報導,段氏香的律師Hisham Teh Poh Teik表示,自己的委託人必須獨自面對謀殺審判,是一種「歧視」,也顯示總檢察長湯姆斯(Tommy Thomas)偏袒某一方;而段氏香已經3晚沒有睡覺。

▼ 段氏香面容憔悴。(圖/達志影像/美聯社)



請繼續往下閱讀...

▼ 印尼籍女子席蒂艾沙被釋放後展露笑容。(圖/達志影像/美聯社)



席蒂艾沙披著紅色頭巾、身穿黑色傳統服飾於11日微笑步出法庭。莎阿南高等法院(Shah Alam High Court)法官以「釋放但非無罪釋放」(Discharge Not Amounting to an Acquittal)作為判決後,她搭車前往印尼駐馬來西亞大使館,之後飛回雅加達。

金正男2017年2月從吉隆坡機場返回澳門時遭到攻擊,臉上被塗抹致命的VX神經毒劑,20分鐘後痛苦死去。馬來西亞官方化學家蘇布拉瑪寧(Raja Subramaniam)作證時表示,席蒂艾沙和段氏香的衣服上,均沾有神經毒劑跡證,而段氏香剪下的指甲上也出現該毒劑。