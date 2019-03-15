「兩枚火箭」對準特拉維夫...警報大響！以色列空襲加薩走廊反擊

▲火箭對準特拉維夫，以色列總理納坦雅胡緊急召開會議。（圖／路透）

記者錢玉紘／綜合報導

以色列軍方在當地時間14日表示，加薩走廊的武裝分子發射了兩枚火箭，目標鎖定首都特拉維夫（Tel Aviv），並懷疑是極端組織「哈馬斯」（Hamas）所為，這是5年來首次有對準特拉維夫的攻擊。哈馬斯和其他武裝團體事後聲明，並不是他們做的，目前還未有其他團體宣稱攻擊。

當地時間14日晚間9點左右，特拉維夫及其近郊的城市都響起了火箭警報，許多居民趕緊到防空洞避難。事後，以色列軍方表示，這兩枚火箭並未造成任何傷亡。路透社的記者提到，在特拉維夫附近有聽到幾次爆炸聲響，電視上則看到以色列攔截導彈劃過天空的畫面。

軍方提到，火箭並未被擊落，但也沒有降落在任何有建築物的區域，特拉維夫的交通不久後就恢復順暢，但市長仍提醒市民開啟避難防空設施。幾小時之後，以色列國防軍在推特上提到，「我們將對加薩地區的恐怖份子據點發動空襲」。

軍方發言人曼利斯（Ronen Manelis）透過廣播提到，「這真的讓人很驚訝，以色列事前並未得到任何火箭發射的警報，目前也沒有任何團體宣稱攻擊，我們還不知道是誰發射的」。不過，曼利斯也表示，目前加薩走廊區域主要由極端組織「哈馬斯」控制著，「因此他們對於該區域發生的任何事情，或是任何發射的武器，都有責任」。

▲警鈴響徹特拉維夫的夜空。

哈馬斯則回應否認參與火箭發射，該組織表示，其領導正在與埃及代表會面，並努力維持與以色列長期停火的決定，「我們將採取行動，對抗攻擊背後的勢力，因為他們違反了加薩地區派系共同管理的共識」。另外兩個較小的武裝團體「巴勒斯坦伊斯蘭聖戰運動」（Islamic Jihad）和「人民抵抗委員會」（Popular Resistance Committees）也都否認攻擊。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）身兼國防部長，他的辦公室發聲明提到，總理已經與軍方和安全人員代表會面。以色列即將在下個月9日進行選舉，納坦雅胡也尋求他的第5次連任，因此這次攻擊的時間點相當敏感。

▼以色列對加薩走廊發動空襲。（圖／路透社）

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