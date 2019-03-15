豔星母帶4歲兒「拍成人片」販售！　30部爽賺10萬元

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烏克蘭一名26歲誇張媽媽日前遭到警方查獲，不僅僅與只有4歲的兒子發生性關係，更將拍下約30部的影片，在網路上以每部85英鎊（約3520台幣）的價格，賣給外國客戶。

根據外媒報導，這起事件發生在烏克蘭的文尼察地區（Vinnytsia Oblast），當地警方日前突襲了這名26歲媽媽的公寓，並在電腦裡發現了有大量的影像文件，而內容竟皆是她穿著清涼，與僅有4歲兒子發生性關係的場面。

為了保護受害者的身分，該名母親的名字未被公開；當地警方表示，這名媽媽拍攝加出售了約30個影片，每部的價格約為3520台幣，一共獲利約2500英鎊（約10萬台幣）；除了影片之外，這名媽媽也拍了色情照片，並放到暗網上販售。

報導中指出，該名媽媽表示，一名年輕女性透過電子郵件與她取得聯繫，並給了她一份工作，她必須上網搜尋願意為了錢，而讓小孩拍攝情色影片的父母，並且在被邀請或是小孩的父母不在家的情況下，完成這項工作；隨後，她也在雇主的要求下，跟4歲的兒子一同拍攝影片。

據悉，該名媽媽先前曾參與過成人片的拍攝，以賺取生活費，所以才將歪腦筋動到小孩身上，她現在被指控犯下性侵、未成年性交，以及非法色情影片拍攝和發行的罪刑，若是被判有罪，將面臨長達10年的有期徒刑；而她的小孩目前被政府接收照顧，並預計在經過諮詢治療之後送進孤兒院。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。