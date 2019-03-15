美參議院表決通過...阻擋川普「緊急狀態令」！邊界圍牆持續卡關

▲ 美國參議院投票通過，阻擋川普緊急狀態令。（圖／達志影像／美聯社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國參議院在14日通過決議，將阻擋總統川普於上月中因邊界問題而頒布的｢緊急狀態」，由於參議院是共和黨佔多數，這個結果無疑對川普以及其邊界政策是一大打擊。川普隨後在推特抱怨表示，「如果有必要，我準備行使我的否決權」。

川普在上月中宣布「緊急狀態」，以便調動資金蓋圍牆，隨後由民主黨掌控的眾議院於2月底決議通過，將阻擋這項命令，其中有13位共和黨員倒戈。阻擋命令一案在14日進入參議院表決，雖然以共和黨為多數，但最後以59對41票獲通過，12名共和黨人投票支持。

不過，這個投票數還無法阻擋川普行使否決權，不過對川普來說是一大打擊，他隨後在推特上貼文開砲，「如果有必要，我準備行使我的否決權，南部邊境是國家安全與人道主義的惡夢」、「共和黨參議員為今天的決議投下的票就是投給Nancy Pelosi、犯罪以及開放邊界民主黨！」

川普日前因為邊界圍牆預算問題和民主黨槓上，讓美國政府停擺超過一個月，他在上月中宣布「緊急狀態」，理由是南方邊界造成了安全問題。這項緊急狀態令可讓川普動用預算，以達成興建美墨邊界圍牆的政見。接下來川普可能就會行使「否決權」，兩院若要推翻，就必須集結超過三分之二的票數，相當困難。