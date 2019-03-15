17歲少女獨上教堂離奇亡…「臉皮消失」露頭骨、大眼　就連食道也不見

▲警方推斷少女是被先姦後殺。（圖／翻攝自Elitereaders）

國際中心／綜合報導

菲律賓宿霧省日前發生殘忍凶殺案，17歲少女席拉萬（Christine Lee Silawan）被人發現陳屍郊外，全身上下只剩一件紅色無袖上衣，臉上的皮肉全被撕掉，露出頭骨、牙齒和2顆斗大的眼球。警方獲報趕到現場後，還發現少女的舌頭、氣管和食道都被人割下取走了，如此殘忍的手段讓警方祭出160萬披索（約新台幣94萬元）的獎金通緝兇手；菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）施壓警方盡快逮捕兇手。

根據菲律賓《Elitereaders》報導，宿霧省拉普拉普市（Lapu-Lapu City, Cebu）的17歲少女10日獨自上教堂，到了晚上7點多還沒有回家，家人情急之下決定報案。警方11日在郊外發現一具下半身全裸的女性屍體，身上只穿著一件紅色無袖上衣，側臥的屍體身上佈滿刀傷。

更恐怖的是，警方走到屍體正面一看，發現少女已「被撕去臉皮」，白色頭骨和眼球清晰可見，右耳也被人割走。驗屍報告顯示，席拉萬身上共有20處刀傷，脖子上的刀傷是致命傷，手上的刀傷則是因為抵抗造成的；由於被害者眼睛沒有受損，推測並沒有被化學物侵蝕，而臉皮是在她死後才被扒走，陰道也沒有出現性侵後造成的撕裂傷，還需進一步化驗體內是否有殘存的精液。

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▲在媽媽眼裡，少女生前是個乖巧、不多話的女兒。（圖／翻攝自CDN）

警方表示，除了清楚可見的「外傷」之外，席拉萬的舌頭、氣管和食道也都「被消失」，案情初步判斷是「先姦後殺」的走向。當地有居民稱，在出事前最後一次看到席拉萬，她的身旁還有3名男子。

事件在當地引發很大的風波，不僅警方懸賞160萬，退休居住在分律賓的美國人維斯（Don Davis）也提供50萬披索（約新台幣30萬元）獎金，總統杜特蒂也向警方施壓。

席拉萬的媽媽說，女兒是一個相當安靜的人，對於事物並沒有太多要求，在這個人人都有手機的青春年紀，席拉萬還和弟妹3人共享一支手機，「她要求的不多」，所以不明白為什麼會發生這種事情。