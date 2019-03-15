《今生是第一次》鄭素敏穿百褶裙裝嫩　29歲像16歲女高生

▲鄭素敏私下簡樸，渾身散發鄰家女孩氣質。（圖／翻攝鄭素敏IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓女星鄭素敏（庭沼珉）靠《今生是第一次》打開知名度，去年（2018）在《金秘書》客串又主演《從天而降的一億顆星》，事業蒸蒸日上，但私底下的她仍過的樸實，分享的各式出遊照，也都給人甜美清新的感覺，無害萌感很有人緣。

鄭素敏近日拍攝新畫報，戴上私下也很愛的貝蕾帽，又穿海軍藍百褶裙，配一上本身空靈氣質，很有高中妹子感，被粉絲評為「超可愛」、「少女感十足」。外表凍齡如高中女學生，實際上鄭素敏已經畢業超過10年，現年29歲，但可愛清純的外貌完全凍齡。

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▲鄭素敏穿女高生百褶裙拍畫報，逆齡風格讓人眼睛一亮。（圖／翻攝女明星私服微博）



保養有方，但注重穿搭的確也有幫助，舉例來說，這回鄭素敏的穿搭加分最多的當屬裙襬落至大腿的百褶裙，這種制服裙款本就有學生感，配合簡單的黃白藍條紋有領Polo衫，更能顯現年輕活力氛圍。

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想學明星的凍齡妙招，除了勤保養之外，穿搭絕對是很重要的一環。

▲Polo衫配百褶裙，鄭素敏一身造型很清新。（圖／翻攝女明星私服微博）