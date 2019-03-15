泫雅萬元衛衣配荷葉洋裝當「睡衣」　在家玩狗也能1秒出門約會

▲泫雅穿萬元VERSACEＸKITH聯名衛衣配荷葉邊洋裝，居家服很貴氣。（圖／翻攝泫雅IG）



記者張妤瑄／台北報導

南韓女星泫雅是潮流咖，以「性感小野馬」稱號走跳演藝圈，但私下的打扮比舞台上更精彩，常常不按牌理出牌的搭配，先前還有兩隻不同色襪子一起穿，在她身上就是怪美的。最近，她搶到VERSACE（凡賽斯）與紐約潮流選貨店KITH的聯名款衛衣，萬元衫當居家服，穿上在家玩狗狗。

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▲VERSACEＸKITH聯名系列全球潮人想搶，身為明星潮妹，泫雅早就入手。（圖／翻攝泫雅IG）



泫雅很會搭配無誤，女孩們必須學起來，這回她穿白色衛衣配多層次蛋糕洋裝，又潮流又浪漫的樣子，是很少見到的穿搭模板，效果卻是出奇的好。雖然是枚個性妹無誤，但沈浸在熱戀中的泫雅，這麼一穿上戀愛中小女人的姿態顯露無遺，美到極點。

▲衛衣配休閒造型天經地義，但泫雅偏偏不愛公式走。（圖／翻攝泫雅IG）



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雖然衛衣常常給人休閒的印象，但這回透過泫雅的造型，讓人一甩這種錯誤刻板印象，搭配女人味的單品，潮流休閒造型，也能瞬間變成約會妹子裝。

▲衛衣＋荷葉邊洋裝，又潮又浪漫，女孩們快學學。（圖／翻攝泫雅IG）