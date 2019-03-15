哈根達斯換上小b波卡新衣　獨家口味「茉莉覆盆子石榴」這裡才能買

▲To b. by agnès b.與法國冰品哈根達斯跨界推出限定口味雪糕。

記者張妤瑄／台北報導

法國時尚品牌To b. by agnès b.與法國冰品哈根達斯（Häagen-Dazs）跨界合作，聯手打造限定冰品，用To b. by agnès b.俏麗活潑的形象示人，讓冰棒外包裝換上紅色波卡俏麗新裝，冰品控花179元就能狂嗑兩根「時尚冰棒」。

▲To b. by agnès b.與哈根達斯玩聯名，推出獨家包裝與口味。（圖／品牌提供）



形象活潑年輕的To b. by agnès b.，本季與哈根達斯大玩跨界，在板橋大遠百專賣店擺上190公分高的紅色冰箱，販售聯名款才有的獨家口味，分別是茉莉覆盆子石榴與橙花，酸酸甜甜的口感，絕對是冰品控不能錯過的口味。

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▲板橋大遠百專賣店搶先開賣。（圖／品牌提供）



法國時尚品牌agnès b.（小b）去年（2018）暑假將原先只在日本限定販售的副牌To b. by agnès b.引進來台，打入更年輕客群，從Logo上就能發現它的青春風格，點上一顆星星，又常常使用波卡、標語等，可愛氛圍很受歡迎。

▲To b. by agnès b.原先是小b在日本獨賣的品牌，後開始拓展全球，台灣於去年引進。（圖／品牌提供）



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除了板橋大遠百專賣店即日起開始販售外，agnès b. CAFÉ各店也將陸續上市，聯名雪糕口味共分為兩款，分別為包含茉莉覆盆子石榴雪糕與草莓雪糕的To b. with you在一起BAR，以及有橙花雪糕和淇淋巧酥雪糕的To b. your BFF與我分享BAR，售價新台幣179元。

▲聯名雪糕，售價NT$179元（2根）。（圖／品牌提供）