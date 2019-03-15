3個月大小北極熊給熊媽咬耳朵：媽，我愛你！

▲小北極熊跟媽媽「咬耳朵」，似乎是告訴媽媽說：「媽媽，我愛你！」。（圖／翻攝自西伯利亞時報)

國際中心／綜合報導

俄羅斯一位北極熊媽媽驕傲的首度向大眾介紹牠的兩隻熊寶寶。你在這裡看到的照片，是在西伯利亞「新西比爾斯克動物園」(Novosibirsk Zoo)拍攝的。期間還拍到這暖心的一幕：當中一隻小北極熊跟牠的媽媽「咬耳朵」，似乎是告訴媽媽說：「媽媽，我愛你！」

這對3個月大的小北極熊十分難得，因為被圈養的北極熊很少會一胎產下兩隻熊寶寶。在本周之前，熊媽媽葛爾達(Gerda)一直都把熊寶寶藏起來，不讓牠們曝光。如今，牠終於帶著兩個調皮的寶貝一起亮相。

一支影片顯示，牠們第一次在雪地上玩瘋了。此外，監視器也拍到母子一家三口玩在一起的照片。動物園管理員不時會告知遊客要保持安靜。不要向熊寶投擲食物或玩具。因為這樣的行為可能會驚嚇到熊熊，給幼熊帶來了可怕的後果。

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葛爾達因為產下雙胞胎，被俄羅斯人視為「英雄媽媽」。之前牠曾先後產下小熊，一隻送給了日本，另一隻送給了中國大陸。

「新西比爾斯克動物園」園長希洛(Andrey Shilo)說：「北極母熊一胎生下兩隻小熊的情形十分罕見，我們希望葛爾達一家三口都活得很好，並且盡最大能力照顧牠們一家的幸福。重要的是，要給牠們一個安靜的環境。」

席洛說：「我們的員工現在連牠生活區附近的雪都不打掃。大自然自有安排，在幼熊出生後的的最初幾個月裡，母熊什麼都不會吃，僅以自己體內的資源來維持生命。我們呼籲遊客們不要呼喊葛爾達的名字，也不要丟給牠任何玩具或食物。她現在什麼都不需要，丟給牠東西可能會對牠造成傷害。我們現在能為牠所做的最好的事，就是不要去打擾牠。」