超有說服力！「萬年小學生」柯南推出面膜　網瘋搶：求童顏

▲名偵探柯南聯名美妝品牌推出面膜，成為微博超夯話題。（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）

編輯／Jack

陪著七八年級生長大的經典漫畫及卡通動畫《名偵探柯南》，至今仍持續推出新作品，而裡面的主角柯南，25年來都保持著「童顏」，不時會成為網友熱論話題。日本一款面膜就以此為主打，號稱有「抗衰老」功效，立刻造成微博大洗版，許多網友都等不及敷看看，希望能「返老還童」。

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▲柯南款號稱能「抗衰老」，是不是超想用用看？（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）

這是來自日本美妝品牌ALFACE+的最新聯名，攜手《名偵探柯南》推出3款面膜。最有話題的，莫過於主角江戶川柯南款，白色的面膜號稱有抗衰老、保濕的功效，左臉頰上還有一個Q版圖案。因為在卡通裡都不曾長大，被網友認為「超貼切」、「這哏太妙」。

▲怪盜基德款可以美白。（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）



另外還有客串角色怪盜基德，也因為常穿得一身白，面膜則主打「透明感」，有卓越的提亮、美白效果。最後一款是犯人小黑，擷取在漫畫裡只露出眼睛跟嘴巴的模樣，巧妙地搭配「收斂毛孔」功效，同樣令網友直呼：「超有說服力！」

▲犯人小黑款，則是可以收斂毛孔。（圖／翻攝自alface_lohas Twitter）

全新聯名系列面膜，將角色與功效有著微妙「呼應」，已經成為微博熱搜話題。一片售價300日元（約台幣83元），將於4月1日開賣，有許多網友注意到開賣期間是愚人節，質疑這一切應該是開玩笑。也有人敲碗求「服部平次款」，以照顧到需要美黑的消費者族群。

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