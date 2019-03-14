林志玲穿花洋裝仙氣噴發　年紀倒退嚕減齡26歲　粉絲誇「女神18」

▲45秒來看林志玲超神減齡款系列。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

林志玲先前穿美國時尚品牌Alice＋Olivia斜肩花洋裝，被粉絲捧上天，有人說「仙女」，也有人說「春神」、「花仙子」，也有網友肯定的說「天生衣架子」，要撐得起這件洋裝不容易，更有人盛讚「18歲」，仙氣噴發的樣子大受好評。

▲林志玲穿春夏花卉洋裝減齡一半，回到18歲。（圖／品牌提供）



實際上，林志玲已經44歲了，這回被誇18歲，年齡直接倒退嚕一半以上，立馬減齡26歲，真的是大回春。

雖然志玲姐姐保養肯定下功夫，但Alice＋Olivia今年（2019）春夏系列的設計也絕對是神助攻角色，洋溢著活力的彩虹色調和搶眼印花，不受拘束的熱情風格，讓女性能展現屬於自己的個人特色。

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▲林志玲減齡款，售價NT$33,900元。（圖／品牌提供）



設計師Stacey Bendet熱愛旅行，2019春夏用「環遊世界」的方式，讓女人透過服裝玩一回，她表示：「一段旅程會影響及凸顯個人風格。」她認為這回就是要透過不同城市的印花和特色服裝，展開一段時尚「漫幻奇境之旅」。

▲2019春夏以環遊世界的旅程為概念，配件也是旅程上必備的大帽箱。（圖／品牌提供）



Stacey Bendet用本季設計走跳歐亞，巴黎、普羅旺斯、莫洛哥、義大利波西塔諾、墨西哥卡雷耶斯、東京、夢幻奇境都是主題。用蔚藍海岸為底，把優雅的貴賓狗帶上玩耍，又或者直接將摩洛哥式的熱情磁磚，鋪上服裝之上，都能給人強烈印象。

▲巴黎的天際線、蔚藍海岸、貴賓狗，旅程的風景全被收納在服裝上。（圖／品牌提供）



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林志玲穿著的花卉洋裝，是來到義大利夢中之地波西塔諾啟發而成的設計，熱情危險的罌粟花卉，性感且魅力十足，穿在志玲姐姐身上，果然效果加乘。

▲Alice＋Olivia今年春夏是一貫的熱情活潑風格。（圖／品牌提供）

