子瑜跌出榜外！韓整型醫師票選最美女星TOP3，第3名讓你猜不著

▲整形醫師偏好天然美女，有個人特色的更加分。

編輯/ Amber 圖 /翻攝自IG@ lovely.katie.k、irene.rvelvet、yoona__lim

綜觀韓國女星，每位都是beauty icon，到底誰的美才是公認的第一呢？韓國媒體《llyo Shinmun》找來30位專業整形醫師，就他們的專業度來評判，投票選出最美麗韓星TOP 3，冠軍不負眾望由潤娥獲得，但第3名公布卻讓大家嚇了一跳。

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潤娥

冠軍由天然系美女潤娥獲得，潤娥的無殺傷力的美，在韓國演藝圈堪稱小清新，整形醫師表示，她的五官比例很完美，尤其是那對雙汪汪雙眼。她和一般女星不同，她的氣質和五官都不是利用妝容就能仿效，獲得冠軍可說是當之無愧。

Irene

亞軍則是由Red Velvet的Irene獲得，醫師們一致認可她的五官細節，尤其是她的挺鼻讓輪廓變得清晰，五官分開來看並不是特別突出，但合在一起就有種高級感。

金喜善

當第三名出爐，大家都嚇了一大跳，光看榜單第一和第二都是年輕女星，第三高票居然是41歲的金喜善。當然她的美也是無庸置疑，但以這樣的年紀可以打趴一票年輕女星，原因是什麼呢？醫師則表示，金喜善的美貌相當經典，無論時間推移，無損她在大家心中的女神形象。

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