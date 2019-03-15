波音737 MAX全球停飛　美國承認：衣航獅航空難「非常類似」

▲美國航空旗下一架波音737 MAX客機，準備降落在華府雷根國際機場。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

近日全球陸續宣布停飛波音737 MAX系列飛機，部分還禁止該機型進入空域，無視美方先前的適航保證。美國聯邦航空總署（FAA）13日終於下達停飛令，並承認新證據表明，10日發生的衣航空難，與去年10月的獅航空難情況相似。

彭博報導，美國聯邦航空總署代理署長艾威爾（Daniel Elwell）指出，衛星航跡資料與現場新證據顯示，衣索比亞航空空難與機上的安全裝置有關，而同樣裝置也涉及去年10月的印尼獅航空難。艾威爾說，「一切變得明朗，衣航班機的航跡與獅航班機非常相似。」

近日，全球大部分國家地區都宣布停飛737 MAX系列飛機，FAA原先還對737 MAX系列飛機發表適航保證，但在鄰國加拿大同樣宣布停飛後，川普總統仍在13日親自下達禁飛令。另外，日本國土交通省和台灣民航局也分別於14日宣布737 MAX停飛。

FAA表示，由於衣索比亞民航單位延遲將空難班機上的兩具黑盒子送交實驗室分析，因此截至昨天為止，FAA還沒有足夠證據要求停飛。FAA並沒有說明737 MAX系列飛機的復飛時間。艾威爾強調，衣航與獅航空難目前仍沒有直接關連，在確認兩起空難真正原因之前，一切都仍有待調查。

另據美聯社報導，波音公司表示，雖然對737 MAX機型飛機的安全性有信心，但他們支持暫時停飛，並允諾在數個星期之內升級部分飛控系統。法新社則報導，自從獅航空難以來，美國至少有4名機師通報737 MAX起飛後機頭會突然向下。