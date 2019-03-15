活章魚排行外國人最想吃韓食首位　塗辣醬就在餐盤上「跳舞」

▲活章魚是南韓最受歡迎的美食之一。（圖／邱千芳提供）

國際中心／綜合報導

韓國觀光公社去年向臉書、微博等社群網站944名用戶進行「最想品嘗的特色韓食」問卷調查，結果顯示，外國人最想品嘗的第一名是「活章魚」，幾乎獲得第2名兩倍的得票率。

根據南韓《中央日報》報導，在該次問卷調查，第1名活章魚就占了26%的得票率，而第2名醬蟹和第3名血腸則各佔14.%和14.2%，其他受歡迎的還有班鰩、生拌牛肉、清鞠醬等食物。

雖然活章魚榮獲外國人最感興趣的特色韓食首位，不同國家之間也存在著差異性，英語圈作答者喜愛的名次順序為醬蟹、活章魚、清鞠醬、血腸和生拌牛肉，而日語圈作答者喜好依名次為班鰩、血腸和活章魚。至於華語圈最感興趣的就是活章魚，佔了34.2%，遠勝過13.2%的血腸和7.9%的醬蟹。

報導指出，由於韓國電影、電視劇、K-pop等流行文化中常常出現外國少見的活章魚、蟹醬等韓食，韓流傳播世界的同時連帶激起人們的好奇心，加上知名Youtuber實況主也分享各種韓食體驗，導致外國人對這些特色食物感到興趣。

對韓國人來說，生吃章魚不但能嚐出食材最鮮美的問道，同時也是展現人們豪邁的性格，其中一種烹調方法是先剪掉章魚的頭，然後清洗乾淨觸角的泥沙，接著在章魚身上塗抹辣醬，這盤「佳餚」就會因為刺激而開始蠕動，即為韓國人稱的美食「跳舞章魚」。

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