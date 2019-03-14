無印良品「文青風超市」進台灣？今年開500坪旗艦大店有「新服務」

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▲無印良品大阪琾市春田店，最具特色的就是當日生鮮。（圖／翻攝日本無印良品官網，以下同）

記者蔡惠如／台北報導

2018年無印良品在日本大阪府堺市的分店，在裡面開出一間全球最大的「無印超市」，不但有生鮮食品與蔬果，還有熟食、現切生魚片等服務，剛開幕的時候引起不少話題，今（3／14）台灣無印良品在春夏新品發表會上，也透露將會在年底開出一間500坪大店，且會提供「新服務」，讓人期待是否能有「文青超市」現身呢？

無印良品現在台已有48間門店，也佈局餐廳與咖啡廳，另也引進MUJI BOOKS等類別商品，現台灣最大的門市位於新光三越台南新天地，有350坪大，今年預計再展店3家，達到51間店的規模，而新開的3家店中，有1間就是廣達500坪的「台灣最大店」。

▲空間超大，逛起來感覺很過癮。

台灣無印良品總經理梁益嘉表示，現無印良品正在不斷嘗試新的可能，今年將積極改裝現有店型，將分店擴大以提供更多元的服務，包括服飾諮詢、居家規劃諮詢等，另也針對空間陳列更加豐富親民化，500坪的店舖現在規劃中，預計將提供完整的產品與服務，還有一些新的嘗試。

▲豐富的品項全都囊括，讓民眾一次就採買足。

日本大阪府堺市春田店大小約1300坪，提供在地新鮮的生鮮產品與熟食、麵包、丼飯等，是該店的一大亮點，此外店內不僅只有生鮮超市，包括居家賣場、Café&Meal MUJI也都有進駐，甚至大型傢俱，MUJI BOOKS等多元品項都一應俱全，而台灣即將登場的500坪大店，會有怎樣的呈現也令人期待。