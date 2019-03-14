奈及利亞小學倒塌至少12死　 仍有數十人被活埋待救

▲奈及利亞小學倒塌，目前至少仍有數十人待救。圖為一名從瓦礫堆中被救起的男孩。(圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

奈及利亞大城拉哥斯(Lagos)一棟3層樓建築物周三(13日)倒塌。當地媒體最新報導：事件發生迄今至少造12人死亡，數十人受傷；目前仍有數十人被壓在瓦礫堆下。

當局尚未公布事故原因，但消息入土指出，可能是因為建高施工時偷工減料種下禍根。 報導指出，發生事故的建築物位於鬧市區，頂樓是一所小學，事發時有逾百名學生正在上課。

媒體引述拉哥斯州州長安博多(Akinwunmi Ambode)的話說：「至目前為止，我們救出了41人，有12人死亡。傷者已被送院救治。」

安博多表示，估計仍有多人待救，政府已下令動用更多台怪手加入開挖。救援工作仍在不眠不休的進行中。他表示，這是不幸的悲劇，政府未來會拆除所有已登記存在著安全隱憂的建築物。

倒塌的房子本來是住宅用途，頂樓的學校是非法經營。該棟房子早在政府拆遷計劃內，業主卻一直卻拒絕配合。 另有報導指出，由於房子倒塌的現場環境所限，讓救援行動培增困難。救援人員透過狹窄的縫隙，將氧氣瓶傳給被困的人，但遠遠不夠用。