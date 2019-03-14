委內瑞拉恢復供電…換「噁爛黑水入侵」！　洗手台、街道全淪陷

記者詹雅婷／綜合報導

委內瑞拉經歷一周大規模停電後，政府13日宣布全面恢復供電。只不過，這場惡夢還沒有結束，根據當地民眾在社交媒體上分享的影片，水龍頭流出的竟然是超黑噁爛髒水，讓推特網友忍不住發文怒嗆，「這水看起來簡直就像石油，謝謝（自來水單位）讓我們在國內生存變得更方便。」

綜合每日郵報、CNN報導，委內瑞拉北部的卡拉波波州聖達戈市（San Diego, Carabobo）過去數月供水就已處於不穩定狀態，在全國大停電期間，這個情況變得更糟，部分地區供水完全中斷，當地居民只能仰賴水車、天然水源等管道取水。但以網友分享的影片來看，即便當地已恢復供水，但多數區域的自來水水質仍相當糟糕，根本不能喝，也無法拿來洗澡或清洗任何物品。

網友諷刺怒轟，「聖達戈市大多數地區的水，看起來簡直就像石油，謝謝（自來水單位）讓我們在國內生存變得更方便」、「我們不知道該怎麼辦，我們甚至不能洗澡」。

對此，聖達戈市長胡拉度（León Jurado）表示，流出黑水的狀況實屬人為疏失，與停電無關，並提及當局已在清晨5時發現抽水機停止運轉，目前已停止供水並進行清理作業。

委內瑞拉全國停電危機為期約一個禮拜，總計19個州受到影響，接連導致家庭用水無法被送到每戶人家家中，公共交通幾乎癱瘓，而醫院醫療設備則因供電中斷，至少造成17名患者死亡。