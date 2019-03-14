網傳「清垃圾挑戰」爆紅　全球2.6萬網友一起維護環境

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美國亞利桑那州鳳凰城的羅門（Byron Román）日前在Facebook發起「清垃圾挑戰（#Trashtag Challenge）」，鼓勵閒閒沒事幹的年輕人響應，尋找被垃圾覆蓋的區域，先拍下一張照片，經過清理後在拍下第二張照片對比。這篇發文至今已經吸引9.9萬人按讚、33萬人分享，這項挑戰也吸引了全球各地的網友跟進，許多人在Facebook、Twitter還有IG等社群網站上，分享自己的「清垃圾挑戰」。

根據CNN報導，網友羅門6日在Facebook上分享自己的「清垃圾挑戰」，立刻受到廣傳，截至目前為止IG上標註#Trashtag Challenge的貼文已經超過2.6萬則，無數志願者清理了世界各地的公園、道路以及海灘。清垃圾挑戰從美國、印度、尼泊爾、越南甚至延伸到俄國。

在 Instagram 查看這則貼文 tanyavangraan（@tanyavangraan）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 12 日 上午 1:23 張貼

過去曾經有將裝水的保險套往頭上砸的「保險套水球挑戰（#Condom Challenge）」，也有將起司丟在嬰兒臉上的「嬰兒起司挑戰（#Baby Cheese Challenge）」，有網友表示「清垃圾挑戰」顯然有意義得多，「希望這樣的挑戰能夠持續多年。」也有網友認為，除了清垃圾以外，也可以「挑戰」不隨地丟垃圾，對自然環境也很有幫助。