背部「血痕」滿布！婦遭虐囚禁家中　堅稱：這是跌倒的傷口

▲ 婦人背部滿是新舊傷痕。更多圖片請點此。（內有無碼照恐造成不適，請斟酌觀看。）

記者詹雅婷／綜合外電報導

馬來西亞一名64歲婦人平時與兒女、兒媳同住，但卻遭家人囚禁家中，直到她13日下午向鄰居求助，整起事件才對外曝光。只不過，警方到場破門後的畫面令人震驚，因為婦人頭部、背部滿是傷痕，但她堅稱，這些傷口都是自己跌倒所造成，並非被子女虐待。

綜合馬來西亞星洲網、New Straits Times報導，當地警方13日下午1時左右接獲公寓管理員的報案電話，稱一名被關在家中的婦女向鄰居呼救，而員警也立刻派員趕往現場處理，但卻發現她全身是傷，背部新舊傷痕滿布，且新的傷口還正在滲血，初判可能遭到毆打或虐待。

根據警方初步瞭解，一家四口無人外出工作，全仰賴救濟金度日，婦人的32歲兒子以及35歲女兒有精神方面的問題，一旦手邊的錢用完就會外出乞討，而28歲的媳婦則是名身障人士。

該名婦人已被送往醫院進行治療，目前已知她患有憂鬱症，現階段處於穩定狀態，她的子女及媳婦則被警方拘留。據瞭解，4人都將接受心理健康評估，而經濟因素與壓力很有可能是壓垮這戶人家的原因之一。