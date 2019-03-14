南美洲國家聯盟阻礙地區一體化！厄瓜多宣布退出　收回總部大樓

▲ 2017年1月，哥倫比亞籍南美洲國家聯盟秘書長桑佩（Ernesto Samper）任期屆滿後，職位懸缺至今。圖為南美洲國家聯盟位在厄瓜多首都基多的總部大樓。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

厄瓜多13日晚間宣布正式退出「南美洲國家聯盟」（Union of South American Nations），總統莫雷諾（Lenin Moreno）表示，該組織如今已變成阻礙地區一體化的政治平台，即日起不會參加該組織任何一場活動，不再提供資助，並要求收回位在首都基多（Quito）的總部大樓。

根據莫雷諾的說法，南美洲國家聯盟秘書長一職懸缺長達2年，期間大量工作人員流失，超過半數成員國在過去一年沒有參加任何活動，該組織已不具備推進地區一體化進程的能力，是個「名存實亡」的組織。他提到，目前已啟動退出組織的程序，並要求收回總部大樓，計畫把這棟建物捐給當地一所大學。

南美洲國家聯盟是依據《庫斯科宣言》於2008年5月成立的主權國家聯盟，旨在發展多方參與且地區公認的一體化機制，並在文化、社會、經濟和政治方面謀求聯盟，當年成員國包括阿根廷、玻利維亞、巴西、哥倫比亞、智利、厄瓜多、蓋亞那、巴拉圭、秘魯、蘇利南、烏拉圭和委內瑞拉等12個南美國家。