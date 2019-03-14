男神C羅背後的女人是她！Georgina產後身材超辣　4招養成魔鬼曲線

身為全世界無人不知、無人不曉的足球金童，葡萄牙裔足球員C羅（Cristiano Ronaldo）的一舉一動都備受鎂光燈關注。

在與俄羅斯維密超模Irina Shayk結束低調的五年情後，他的身邊出現了西班牙籍的24歲辣模Georgina Rodríguez，擁有豐滿勻稱的身材及傲人蜜桃臀，成為為C羅生下第四個小女兒的「唯一正宮女友」！愛運動的她時常在IG上分享各式各樣的身材鍛鍊紀錄，一起來看看她有哪些養成魔鬼身材的運動絕招...

平時熱愛跳舞、做瑜伽

從小學習芭蕾、鑽研舞蹈的她，早已養成運動的習慣，也會不時在社群網站分享自己的運動影片，像是跳舞、做瑜伽等。

可以在影片中看見她在跳舞時，平衡度及穩定度都拿捏得很好；做瑜伽時，柔軟度更是驚人！

在 Instagram 查看這則貼文 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PST 2016 年 11月 月 22 日 上午 4:23 張貼



勤練深蹲

相當注重臀部鍛鍊的Georgina Rodríguez，對於深蹲運動的練習絲毫不敢懈怠。

除了上健身房做訓練，在家也會利用如看電視、陪孩子玩等零碎空閒時間練習，將隨時都可做的深蹲運動融入生活之中！

在 Instagram 查看這則貼文 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PDT 2018 年 10月 月 23 日 上午 11:20 張貼

利用滑步器材輔助

無論生產前、生產後，Georgina在臀部的訓練絕對不可少。從平時的照片就可看出她的蜜桃臀可不是一兩天就能訓練出來的！

除了單純的深蹲，也會利用「滑步機」輔助，同時緊實臀部、大腿肌肉。

在 Instagram 查看這則貼文 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PDT 2017 年 8月 月 18 日 上午 3:54 張貼

利用半圓球做核心訓練

產後腹部可能會有鬆弛的情形發生，但在Georgina身上只看得到緊實的線條！

在IG上分享的影片可以看到她利用半圓球訓練自己的核心，也可以同時訓練到身體各個部位的肌群，穩定度也會提升，做任何訓練都不會因平衡不足而受傷。



在 Instagram 查看這則貼文 Georgina Rodríguez（@georginagio）分享的貼文 於 PST 2017 年 11月 月 20 日 上午 6:48 張貼

產後依舊密集運動



產前運動量大的她，產期也依照醫生建議配合較低強度的運動，生產完後更是在教練的陪同下，運用「壺鈴」搭配深蹲，積極訓練自己的體能與身體緊實度，避免產生產後鬆弛的情形！

請繼續往下閱讀...

文／Harper's BAZAAR 圖／IG@georginagio

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

【延伸閱讀】

「每天流汗十分鐘、戒斷大豆加工食品！」花邊教主布蕾克萊芙莉的身材養成祕技

IG辣模Emily Ratajkowski完美身材養成守則：「每天一杯黑咖啡、7點半準時吃晚餐！」