關於老佛爺不可不知的三件事　人生第一個建築作品在台中

崛起於時尚的黃金年代，從五○年代迄今，Karl Lagerfeld 在多重身分的轉換間，展現出蓬勃的創造力與堅定的意志力，他是同時接掌多個頂尖時裝品牌的創意總監，他也是攝影師、導演、室內空間設計師與建築師，作為五○年代最具代表性的設計大師中，碩果僅存的最後一個，Karl Lagerfeld 的離開，對時尚迷來說無疑是巨大的悲働，因為我們失去的，不只是 Karl Lagerfeld，而是一整個時代。

The Moment 老佛爺的光榮時刻

1954年12月14日，Karl Lagerfeld 拿下由 International Wool Secretariat 主辦的時尚設計大獎外套組冠軍，進而被 Pierre Balmain 邀請擔任助理，正式開啟設計生涯。1958年，進入頂尖訂製服品牌 Jean Patou 擔任設計師，推出人生第一個完整的設計系列。

1964年轉戰成衣女裝品牌 Chloé，自由、浪漫、不失優雅的設計風格，在七○年代將 Chloé 推至聲勢最高峰。1965年，成為 Fendi 主要設計師，迄今超過50年，是設計師與品牌合作得最久的典範。1982年，入主 Chanel，隔年1月推出第一個他為 Chanel 打造的高級訂製系列，從此將 Chanel 帶往新的里程。被尊稱為「時尚大帝」，關於他的設計、他的身材、他的戀愛、他的爭議、他的創舉…，可以說的實在太多，而時尚迷都會永遠記得。

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The Muse 老佛爺與他的女人

Karl Lagerfeld 喜歡女人，生活被女人圍繞，工作團隊裡也盡是女人，他的設計讓全球女人夢寐以求，而他一手打造的女人，無一不是時代經典。從八○年代第一位與 Chanel 簽約出任品牌大使的名模 Inès de la Fressange，集歌手、演員與名模角色於一身的 Vanessa Paradise，九○年代幾乎與他形影不離的超模 Claudia Schiffer 與 Linda Evangelista，時尚媒體圈的最佳拍檔 Carine Roitfeld，被形容為 Karl Lagerfeld「Right-Hand Woman」 的創意顧問 Amanda Harlech，到 Cara Delevingne、Lily-Rose Depp 等，Karl Lagerfeld 視她們為時尚謬思，除了是生活上的朋友，更是創作上最重要的靈感來源。

發現了嗎？與她們在一起時的 Karl Lagerfeld 總是笑，輕鬆又自在，可以想像墨鏡下他望著她們的神情，肯定就像是他對時尚的愛，既堅定又溫柔。

The Talent 不只是時裝設計師

從小就愛一個人待著看書、畫畫，Karl Lagerfeld 曾自述如果沒有成為時裝設計師，那他便會是個畫家或者漫畫家。他對繪畫的熱愛全展現在設計圖上，是時尚圈少數仍手繪設計草圖的設計師，精緻、細膩的筆觸與著色，讓人就算只看到草圖，也能想像服裝完成後的美。才華洋溢、閒不下來的他，也是傑出的攝影師、導演、建築師、室內設計師，品牌每一季的形象照、品牌微電影從不假他人之手，各類型攝影展開了無數回，與了巴黎 Hôtel de Crillon、蒙地卡羅 Hotel Metropole、新加坡 SO Sofitel 等飯店的空間或頂級套房設計，台中即將於今年第三季完工的「老佛爺」豪宅，更是 Karl Lagerfeld 人生第一個建築作品，從建築體外觀設計、內部空間規劃到家具挑選全由他親自操刀，可惜，他等不到完工的那一天。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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