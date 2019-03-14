2019年首起！嬌生滑石產品致癌敗訴　加州陪審團判賠9億

▲ 嬌生表示將會對此案提出上訴。（圖／路透社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國醫療保健大廠「嬌生」近年因「石棉案」官司纏身。根據美國加州奧克蘭市高等法院陪審團13日的判決，嬌生集團（Johnson & Johnson）要賠償一名罹患間皮瘤（mesothelioma）女子2900萬美元（新台幣9億元）。這是嬌生在相關案件當中的最新一起敗訴判決。

綜合路透、CNBC報導，嬌生在美國目前仍面臨1.3萬多起的類似官司訴訟。這名女子指控，是因為嬌生嬰兒爽身粉等滑石粉產品含有石棉，才讓她罹患罕見癌症。但對此，嬌生強調會提起上訴，痛批審判過程出現嚴重程序證據錯誤，直指該名女子的律師並未證明嬰兒爽身粉產品含有石棉。

嬌生多年來始終否認滑石粉產品含有致癌物石棉，並稱全球多個機構的測試及研究結果，都顯示滑石粉是安全的，不含石棉。

這場訴訟由泰瑞萊維特（Terry Leavitt）所提起，她稱，她在1960至1970年代使用嬌生嬰兒爽身粉及「Shower to Shower」產品，但卻在2017年確診間皮瘤。陪審團歷經2天審議，認定產品有缺陷且未告知消費者相關健康風險，做出判賠女子2900萬美元的裁決。這是嬌生今年第一起「石棉案」案件敗訴判決，也是繼路透去年踢爆嬌生高層多年前就知爽身粉產品含石棉後的首起敗訴判決。

去年12月14日，路透社報導，嬌生早在1970年代就知道嬰兒爽身粉產品含有少量致癌物石棉，且公司高層、科學家、醫生、律師等人都知道，但卻沒有通報監管機構或告知消費者。當時嬌生回應提到，該篇報導片面、不實且具煽動性。