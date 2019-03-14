白人對空氣汙染貢獻最大　黑人和拉丁裔卻吸入更多

▲白人所消費的汙染產品最多，卻吸得最少。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



國際中心／綜合報導

美國國家科學院（United States National Academy of Sciences, 縮寫：NAS）一項研究指出，白人對空氣汙染的貢獻比拉丁裔和非裔大，但後兩者所吸入的髒空氣卻比白人還要多。明尼蘇達大學的研究人員將造成空氣汙染的商品與服務定位，藉由人口統計數據歸納消費與生產的情況，並找出汙染最嚴重的地區；這些數據與訊息顯示，消費習慣間接影響各地區與群體間，空氣汙染程度的差異。

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▲商品的製作與電力運送過程中，都會產生懸浮微粒，超過6成的環境死因起於空氣中的懸浮微粒。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

根據《路透社》報導，研究人員以「最終用途」分7類，包括電力、食品、商品、資訊與娛樂、服務、住宿、運輸；並將消費著分為白人、拉丁裔、黑人以及政府消費4種。數據顯示2003年至2015年間，白人消費者的個人消費對空氣汙染的影響最大，而其他族裔則承受「周遭汙染負荷（pollution burden）」，吸收商品製作過程中衍生的汙染物。

白人承受的的空氣汙染量，比其消費量少17%；非裔吸入的空氣汙染量，比其製造的多出56%，拉美裔所接觸的空氣汙染量則比消費量多達63%。商品的製作與電力運送過程中，都會產生懸浮微粒，超過6成的環境死因起於空氣中的懸浮微粒。