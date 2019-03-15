大阪7大Outlet超好敗推薦！必買品牌+交通路線一次看

台灣人愛日本的瘋狂程度難以形容，甚至像是第二個家，飛往日本的廉價機票越來越多，不「回鄉」掃貨真的對不起自己啊！而日本最知名的 Outlet 更是必去的熱門地點，尤其是大阪的 7 大 Outlet，包括「臨空城 Outlet」、「神戶三田 Premium Outlet」、「神戶三井 Outlet Park Marine Pia Kobe」、「三井 Outlet Park 滋賀龍王」、「三井 Outlet Park 大阪鶴見」、「ATC Town Outlet Mare」與「岸和田 CanCan BAYSIDE MALL」各有各特點。

要買得精明，便要有系統的出擊，因為每個 Outlet 都有不同賣點，如「臨空城 Outlet」與「神戶三田 Premium Outlet」主打歐美品牌；「三井 Outlet Park 大阪鶴見」則以運動品牌為主；「岸和田 CanCan BAYSIDE MALL」WEST 館與「ATC Town Outlet Mare」分別以景致與兒童遊樂場取勝。

其實，選擇 Outlet 除了考量距離遠近外，最重要是否有夠多你喜愛的品牌可以逛才是一大重點，免得白跑一趟買得不盡興，失望而回！

1.【臨空城 Outlet】



臨空城 Outlet 是大阪最為人熟知的人氣 Outlet，地點位於關西機場附近，被譽為全日本最大最好逛 Outlet 第 3 名，集合了 210 間國際及日本品牌店舖，包括 Anteprima、COACH、Beams、Lego 與 Hugo Boss 等低至五折販售，而生活用品 Francfranc 更低至三折。

Outlet 中心建築充滿了歷史悠久的美國港口城市 Charleston 景色，位於關西機場對岸的「Rinku 商業城」內，因為從關西機場有接駁巴士（所需時間約 20 分鐘）行駛，所以遊客可以配合飛機出發時間休閒購物，交通非常便利。

地址：大阪府泉佐野市 RINKU 往來南 3-28

營業時間：上午 10:00 ～ 晚上 8:00

［咖啡廳］上午 9:30 ～ 晚上9:00

［餐廳］上午 11:00～晚上 9:00 ※因季節而更改

休息日：一年 1 次（2 月份第 3 個星期四）

交通指南：

從「關西空港（機場）」站搭乘南海電鐵的特快列車到「Rinku town」站約 5 分鐘，再步行約 6 分鐘。

從關西國際機場乘坐接駁巴士約 20 分鐘抵達。

2. 【神戶三田 Premium Outlet】



神戶三田 Premium Outlet 仿照洛杉磯城郊高級住宅區 Pasadena 的建築風格，可以一邊漫步一邊盡享超值的購物體驗，是大型 Outlet，集結了 210 個國際與日本品牌，包括 Anna Sui、Dunhill、Gap、Gucci、Kate Spade New York、Paul Smith、PRADA 與 Nike等。

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地址：兵庫縣神戶市北區上津台 7-3

營業時間：上午 10:00 ～ 晚上 8:00

［咖啡廳］上午 9:30 ～ 晚上 8:00

［餐廳］上午 11:00 ～ 晚上 9:00 ※因季節而更改

休息日：一年 1 次（2 月份第 3 個星期四）

交通指南：

從「大阪」站乘坐 JR 福知山線到「寶塚」站約 25 分鐘，「寶塚」站到「三田」站約 15 分鐘，從「三田」站乘專線巴士約 20 分鐘。

從大阪站出發的直達巴士約需 70 分鐘（僅於星期六、日及國定假日及大減價活動期間行駛）

3. 【神戶三井Outlet Park Marine Pia Kobe】



神戶三井 Outlet Park Marine Pia Kobe 於 1999 年開幕，集結 160 多個品牌，日系品牌相當多，包括 BEAMS、COACH、DIESEL、FRED PERRY、LOWRYS FARM 與 MICHAEL KORS 等，低至五折發售，當中有些品牌還有折上加折。在這裡，遊客可以一邊眺望明石海峽大橋的美景一邊購物，還可以在充滿世界風味的餐廳進食，參加戶外活動等。購物後還可盡情在海邊休閒漫步，慢慢享受悠閒的時光。

地址：兵庫縣神戶市垂水區海岸通 12-2

營業時間：上午 10:00 ～ 晚上 8:00

［餐廳］上午 11:00 ～ 晚上 10:00 ※因季節而更改

休息日：不定期休息

店鋪數目：112

交通指南：

從大阪搭電車的話，大概 45 分鐘左右可抵達。

從「神戶」站搭乘 JR 山陽本線到「垂水」站約 13 分鐘，從「垂水」站步行約 9 分鐘，或轉乘免費穿梭巴士（僅於星期六、日及國定假日行駛）約 5 分鐘。

4.【三井Outlet Park滋賀龍王】



三井 Outlet Park 滋賀龍王集結 165 個日本與國際著名品牌，包括 Armani、Beams 與 Coach 等，是關西另一間最大規模 Outlet，美麗自然風景圍繞著，富有度假風情。從京都和滋賀到達此處交通便利。以 165 多間名店和開放的空間為特色，吸引了大量遊客前來享受購物的樂趣。

地址：滋賀縣蒲生郡龍王町大字藥師字砂山 1178-694

營業時間：上午 10:00 ～ 晚上 8:00

［餐廳］上午 11:00 ～ 晚上 9:00

［美食廣場］上午 10:30 ～ 晚上 9:00

※ 12 月 31 日營業至下午 6:00、1 月 1 日由 9:00 開始營業

休息日：不定期休息

交通指南：

從「大阪」站搭乘 JR 東海道本線新快速列車到「野洲」站約 56 分鐘，從「野洲」站乘接駁巴士約 30 分鐘。

5.【三井 Outlet Park大阪鶴見】



三井 Outlet Park 大阪鶴見集結 65 間店鋪，以運動品牌為主如 adidas、Nike、New Balance 與 Reebok 等，而且地點非常便利，距離大阪市中心車程約 30 分鐘，每逢週末都有豐富精彩活動舉行，是非常適合情侶約會和家庭娛樂的好去處。

地址：大阪府大阪市鶴見區茨田大宮 2-7-70

營業時間：上午 11:00 ～ 晚上 8:00（星期六，日及國定假日由上午 10:00 起營業）

［餐廳］營業至晚上 9:00 ※因季節而更改

休息日：不定期休息

交通指南：

從「大阪」站乘坐 JR 大阪環狀線到「京橋」站約 6 分鐘，從「京橋」站乘坐地下鐵長堀鶴見綠地線到「門真南」站約 11 分鐘，從「門真南」站步行約 5 分鐘。

從「大阪」站乘坐 JR 大阪環狀線到「京橋」站約 6 分鐘，從「京橋」站乘坐京阪本線到「守口市」站約 5 分鐘，從「守口市」站搭乘免費接駁巴士約 30 分鐘。

6.【ATC Town Outlet Mare】



ATC Town Outlet Mare 店鋪較少，只匯集日用雜貨和戶外用品等 30 多間店鋪，如 ABC-Mart、Daiso 與 Kids Berry 等。最大特色是擁有兒童室內遊樂場外，戶外還設有很多親子設施，是小朋友的開心天地。

地址：大阪市住之江區南港北 2-1-10 ATC 大廈 ITM 棟 4、5 樓

營業時間：上午 11:00 ～ 晚上 8:00

休息日：不定期休息

交通指南：

從「大阪」站乘坐 JR 大阪環狀線到「弁天町」站約 6 分鐘，從「弁天町」站乘坐地下鐵中央線到「Cosmosquare」站約 8 分鐘，從「Cosmosquare」站乘坐 New Tram 到「Trade Center前」站約 2 分鐘，從車站連接即可抵達。



7.【岸和田CanCan BAYSIDE MALL】



岸和田 CanCan BAYSIDE MALL 相當貼近市民生活，由集結了四十多個品牌的 Outlet 和戲院兩部份組成，而且還有不定期的項目表演。歐陸式風格的建築和海面浪漫的美麗景致是該設施的魅力所在。

地址：大阪府岸和田市港綠町 3-1

營業時間：上午 10:00 ～ 晚上 8:00

［餐廳］上午 11:00 ～ 晚上 10:00（最後點餐時間因店而異）

［娛樂設施］上午 10:00 ～ 晚上 12:00

［戲院］上午 10:00 ～ 尾場電影結束

休息日：2 月份第 3 個星期四

交通指南：

從關西機場駕車到岸和田南 IC 約 10 分鐘，從岸和田 IC 則約 1 分鐘。從「大阪」站乘坐 JR 大阪環狀線到「新今宮」站約 12 分鐘，從「新今宮」站乘坐南海本線到「岸和田」站約 20 分鐘，從「岸和田」站步行約 10 分鐘。

文／柯夢波丹 圖／COSMO HK

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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