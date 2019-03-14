2019街拍必學的11款編髮提案　波西米亞、復古風有夠仙

細細編織的各種髮辮能見度超高，四大秀場幾乎都能出現這樣的造型。無論是在髮際線下微妙地交織出蓬鬆的粗髮辮，還是好幾股細辮子再交錯盤出華麗的髮髻，只要加上髮辮的造型通常會充滿了浪漫和精緻度，也能為這個季節增添活潑俏皮的造型感，這篇一定要存下來，改天動手編編看！

Anrealage蝴蝶結編髮

A.W.A.K.E.全旁分側馬尾

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John Galliano復古高瀏海編髮

Christophe Guillarme蜈蚣馬尾編髮

Lanyu緞帶馬尾編髮

Leonard黑人辮編髮

Issey Miyake黑人辮編髮

Preen仙氣編髮

Shiatzy Chen波西米亞雙辮編髮

Jonathan Simkhai仙氣編髮

Christian Siriano復古摩登編髮

文／柯夢波丹 圖／IMAXTREE

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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