《驚奇隊長》十大亮點搶先看！2個彩蛋超有梗、「漫威之父」回來了

3 月 6 日正式上映的漫威首部女性超級英雄電影《驚奇隊長》（Captain Marvel）不僅打敗了《美國隊長3》、《黑豹》在台的預售票房成績，影評一面倒狂推，國外媒體更盛讚布麗拉森（Brie Larson）完美詮釋了角色的爆發性女力，是新一代最具顛覆性的女英雄！

《驚奇隊長》受歡迎程度的甚至超越 DC 代表作《神力女超人》，成為 2019 目前為止討論度最高的熱門大片，尤其是讓漫威迷們走出戲院依然忍不住驚呼的片尾兩大彩蛋，你絕對不能錯過啊～

現在就跟著我們一起來看有哪些超級亮點：（以下無雷）

超猛亮點一：片頭的Marvel動畫



這次 《驚奇隊長》片頭的 Marvel 動畫特別不一樣！裡面藏的是對「漫威之父」史丹李（Stan Lee）滿滿的懷念與感謝，一定要仔細看喔！

超猛亮點二：福瑞局長瞎一隻眼的原因居然是…



電影裡清楚交代了為何由山謬傑克森（Samuel Jackson）飾演的神盾局局長尼克福瑞（Nick Fury）會瞎眼的原因，絕對和大家想像的很不一樣！！重點是影片背景設定在20年前，戲外年齡都已經70歲的他在片中看起來超年輕啊！這化妝技巧真是神了！

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而且從來沒看過福瑞局長這麼沒有殺氣的模樣，在布麗拉森（Brie Larson）所飾演的驚奇隊長面前的他根本是（細漢ㄟ）小弟，甚至還是隱性貓奴一枚，真的愛死他了啦～

年輕時的福瑞局長視驚奇隊長為大姊頭。

超猛亮點三：「復仇者聯盟」名稱的由來



片中最讓人恍然大悟的一幕，絕對是當觀眾們知道到底「復仇者聯盟」（Avengers）這個名稱是怎麼來的！只能先透露跟驚奇隊長有很大的關係，而決定這個行動名稱的人，正是我們的福瑞局長！

有趣的是，片中還有一個人跟「漫威」這個名稱有很大的關係！聽到了保證會讓你會心一笑，忍不住一秒出戲啊～

超猛亮點四：驚奇隊長這些年跑去哪裡了？



自漫威電影宇宙開創以來，鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、黑豹、奇異博士等英雄角色陸續出現，並撐起了復仇者聯盟這個大家庭，不少人都很好奇，既然驚奇隊長這麼厲害，甚至被說將是《復仇者聯盟 4》的救世主，那麼這幾年來她跑哪裡去了？以及當復仇者們身陷全滅危機時，她為何不出現呢？片中也會清楚交代她消失的原因。

超猛亮點五：下一個超級巨星－喵星人「呆頭鵝」！

這部電影身為貓奴的你一定要看！片中最萌的小橘貓「呆頭鵝」真的超級可愛！光是想像福瑞局長被牠俘虜的模樣保證你就受不了～「呆頭鵝」在片中搶盡鋒頭，只要有牠出現的畫面就可以聽到戲院裡此起彼落的融化聲～

牠對驚奇隊長撒嬌的模樣超療癒，明明這麼無害的牠卻又背負著全宇宙驚人的秘密，甚至有超級反差的一面！這喵星人真的超圈粉啊～呆頭鵝一定會成為超級巨星的！當 「呆頭鵝」發出呼嚕嚕的聲音～真的會愛死牠呦！

超猛亮點六：片尾的爆炸性彩蛋



電影的第一支彩蛋影片出現在正片結束的動畫後，毫無心理準備的，將會與接下來的《復仇者聯盟 4》有極大關聯！在這裡就不透露太多啦～

第二個大彩蛋則是在所有工作人員名單放送結束後播出，將會交代「宇宙魔方」（Tesseract）到底為何一開始會在地球並落入福瑞局長手中。

超猛亮點七：克里人 VS. 史克魯爾人大戰



《驚奇隊長》將會是兩派人馬的戰爭，一派是驚奇隊長和她的導師裘德洛所屬的克里人軍團，另一派則是長相醜陋的史克魯爾人。而史克魯爾人具有模仿他人外型的變形能力，也因此在預告中才會看到驚奇隊長在電車上爆打老太太的畫面。至於為何這兩派人馬最後會把戰場移到地球，以及原本是人類的驚奇隊長到底如何獲得這麼強大的力量？片中都會給出超讓人震驚的解答。

超猛亮點八：《瘋狂亞洲富豪》的白富美！



克里人軍團中有一個超讓人熟悉的亞洲面孔，因為藍色的外表乍看你可能認不出來，原來這位武打動作超帥氣又搶鏡的女演員居然是《瘋狂亞洲富豪》中男主角的白富美表姐，華裔演員陳靜！反差超大的外型還有氣質，怎麼看都不像那個嬌滴滴又貴氣的Astrid！

超猛亮點九：史丹李爺爺登場！



不誇張，看到已逝的「漫威之父」 史丹李爺爺出現的那一幕，雖然應該不到五秒鐘，但還是讓人涙崩啊～～～而且史丹李爺爺在片中不只是現身，還是有台詞的喔！

超猛亮點十：「考森探員」回來啦！



還記得他嗎？在首集《復仇者聯盟》中遭洛基刺死的人氣角色－神盾局「考森探員」（克拉克格雷格 飾演）！雖然之後他在漫威影集《神盾局特工》中死而復生，但在大螢幕上已經好久沒看到他的身影了！在《驚奇隊長》裡面將會交代他過去和福瑞局長之間的淵源，還有非常''醋咪''的對手戲喔！真的好想念他啊考森探員！

超猛亮點最後再+1：控訴者羅南



還記得在《驚奇隊長》預告中驚鴻一瞥的控訴者羅南嗎？大家或許對這位反派在《星際異攻隊》的演出比較有印象。身為克里人的他戲份雖然不多，但也算讓人搞清楚了他從何而來了～

文／柯夢波丹 圖／MARVEL

＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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