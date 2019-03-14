正妹狠捅男友肚子...秒後悔狂親：不要死！警經過「車沒油」閃人

▲墨西哥正妹當街刺傷男友 。（圖／翻攝自The Sun）

記者錢玉紘／綜合報導

墨西哥近日發生一起情殺案，22歲的女子阿葵拉（Sonia Amayrani Nunez Aguila）在路邊和男友吵架，她直接拿刀捅傷男友，但卻一秒後悔，抱著男友向其他人求救。此時一輛警車經過，但卻表示汽油不夠，直接開走，留傷患在原地，幸好該男送醫之後沒有生命危險。

英國《鏡報》報導，阿葵拉當時和男友歐瑪爾（Erick Omar）在卡司卡達飯店（Hotel La Cascada）外面吵架，她一氣之下拿刀子捅向男友的肚子，目擊者拍下的影片中可以看到，歐瑪爾表情痛苦，按著血流不止的傷口跪在地上，而阿葵拉可能是感到後悔，抱著男友又抱又親，還喊著「親愛的拜託原諒我，不要死」。



即使一方受傷了，兩人還是在路邊繼續吵架，宛如八點檔劇情。阿葵拉向路人喊道，「都是他打我，他想殺了我」，受傷的歐瑪爾則反控「告訴大家真相，是她想殺了我！」阿葵拉崩潰說「我不會殺你，因為我愛你，但你不知道你對我做了什麼事情！」

當地媒體報導，原先有一輛警車經過停下來，但隨後以「汽油不夠」的理由直接開離現場。大概一個小時之後，救護車才抵達，將歐瑪爾送醫，經過緊急手術治療之後，他已經脫離險境，沒有生命危險。事後，阿葵拉也被警方逮捕，目前還不知道她刺傷男友的真正動機。