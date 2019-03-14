40歲老來得女卻生下智障　日婦人崩潰「親手掐死」6歲獨生女

▲嫌犯疑似是因為無法接受智能發展遲緩女兒的長期照護問題，才會選擇痛下毒手。（圖／pakutas）

國際中心／綜合報導

日本東京一名46歲的婦人添田光惠涉嫌勒斃就讀小學的親生女兒，14日遭到警方逮捕。據了解，添田光惠與丈夫結婚多年，終於在6年前以40歲高齡生下獨生女，怎知懷胎十月好不容易產下的女兒卻是智能障礙患者。添田光惠疑似因不堪長期照護壓力，才選擇殺害女兒。

根據《讀賣新聞》報導，現年46歲的添田光惠與48歲的丈夫及6歲的女兒共同住在東京都板橋區的2層樓民宅內。身為全職家庭主婦的添田光惠13日趁著丈夫還沒下班，在住家2樓親手掐死愛女添田和希，直到丈夫晚間9時20分回到家中後才發現女兒已經失去意識，連忙報警處理。

救護人員到場後，雖然馬上將和希送往醫院急救，但1個半小時後仍不治身亡。據悉，添田光惠當下就向丈夫坦承親手勒死女兒，並於14日上午遭到警方以殺人嫌疑逮捕。嫌犯被逮後稱，「因為女兒的教養問題累積了許多壓力與煩惱，已經無法再撐下去了。」

現年6歲的和希出生便罹患智力發展遲緩，目前就讀於特教學校一年級。13日下午2時半放學後就回到家中，直到晚間9時半才被父親發現倒臥在2樓臥室內。目前警方正在調查詳細犯案動機。