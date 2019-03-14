她經歷流產又懷孕向老闆報喜　「資方秒垮臉」刁難5個月後解僱

▲許多女性經常因為懷孕而放棄事業。（圖／示意圖／pixabay）



國際中心／綜合報導

英國27歲女子艾米（Aimee Sanderson）曾在一家企業工作，但她告訴老闆自己懷孕後，卻多次遭到刁難，後來於2017年12月被解僱，氣憤的她把案件交給勞資審裁處（employment tribunal），如今她打贏官司。這家公司則表示預計對於判決提出上訴。

《太陽報》報導，艾米來自蘭開夏郡，她過往在一家行銷顧問公司任職，曾經歷流產的她發現自己懷孕後，便懷著興奮的心情告訴老闆史蒂夫（Steve Brennan），但她發現對方的態度有些轉變。

自從公布懷孕的喜訊後，艾米就經常被叫到會議上詢問工作表現，經過5個月後在2017年因為「嚴重不當行為」而遭到炒魷魚，自此她便決定採取法律行動。法庭近期表示，艾米受到不公平解僱與對待，這些都有相關證據，由於她懷孕後可能會請產假，便構成了請她走人的重要因素。

艾米如今育有1歲大的孩子，她表示對於老闆的反應感到震驚，「他的反應令人難以相信。這讓我失去理智。」她回憶之前出現孕吐情況時曾請假，有老鳥特別來向她的同事打探狀況。

法官將於4月26日判定該家企業賠償給艾米的金額。這家公司的合夥負責人勞倫（Lauren Grice）則透過聲明表示預計提出上訴，過去18年來，企業一直支持有家庭的員工，從來沒有任何法律糾紛，解僱艾米單純是她表現不佳。

艾米正在尋找下一份工作，她希望不要再有其他孕婦受害，「整個過程替我的婚姻、家人帶來很大的壓力，但如果你自認這是正確的事，我認為這會使你更強大。」