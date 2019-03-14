「黑盒子」交給歐洲分析　衣航：怕美國袒護自家人

▲衣索比亞航空失事殘骸。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

衣索比亞航空波音737 MAX 8客機10日空難墜毀，是半年內第二起737 MAX事故，引發機型安全性疑慮。衣航發言人貝格肖（Asrat Begashaw）13日表示，該航班的黑盒子將送至歐洲進行分析而非美國，不過目前尚未決定交給哪一國，此舉可能是出於地理位置因素，也有可能是表現出對美國的不信任。

根據《華爾街日報》報導，衣航執行長吉布里馬列安（Tewolde Gebremariam）指出，該國沒有分析黑盒子的技術，因此會將黑盒子送至英國、法國，還有歐洲聯盟航空安全局（European Union Aviation Safety Agency）所在地德國也是選項之一。吉布里馬列安認為，美國可能會袒護自家生產的飛機，所以更傾向由歐洲進行分析。

衣航波音737 MAX 8客機起飛6分鐘後失事，去年10月獅航相同機型航班則在起飛12分鐘後墜毀，當時澳洲調查認為，疑點在飛行感應器與電腦系統故障，導致飛機不正常地將機頭下降。發言人貝格肖指出，目前尚未決定是否繼續購買波音相同類型的客機，不過仍會友好地維持雙方近60年的合作關係。