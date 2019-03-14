「百人斬」男網紅截圖14歲少女裸照　囚禁逼上床「拒絕就給妳家人看」

▲▼「妳好胸」！20歲男網紅強拍14歲少女裸照：不上床就公開。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心／綜合報導

澳洲伯斯的20歲少年萊恩（Rhian Ryan）在臉書上物色到一名14 歲少女，裝熟要加對方好友，還精蟲衝腦地和對方說，「妳胸部好大，我要妳的裸照」。少女後來被關在萊恩家中，還被對方威脅，「如果不跟我上床，就傳裸照給妳家人看」，嚇得她趕緊找機會溜走。萊恩目前已被警方逮捕，並在當地時間12日出庭受審。

根據澳洲《WAtoday》報導，萊恩目前在澳洲西部的地方法院受審。他在法庭上被指控收集少女裸照，威脅對方如果不配合自己的私慾，就要拿這些照片傷害對方，還有在家中軟禁、毆打少女腹部和多次強姦對方。法官12日得知，萊恩之前就用過相同手法，強迫4名12到15歲的少女和他發生關係，也曾因此被判刑。

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▲少女被強迫和萊恩發生性關係。（圖／翻攝pixabay網站）

少女表示，萊恩先在臉書上加她好友，一開始不知道對方是誰，所有沒有確認好友，後來認出是搭地鐵時見過的人，才決定接受好友邀請。她說，2、3個禮拜後，萊恩就開口跟她要裸照，「還說我胸部好大，只要拒絕他就會被罵婊子或妓女。」

少女說，萊恩曾威脅要找人海扁她，「我當時太害怕了，只好把裸照傳給他」，她把胸部和下體的裸露照片傳給萊恩，也答應邀約前往對方家中見面，「他靠過來伸手摸我的身體，還把手伸進內衣，當我拒絕時，他就揍我，還說如果我不和他上床，他就要繼續揍，還要把裸照傳給我的家人。」

自稱臉書網路紅人的萊恩，在2017年被警方訊問時，說自己紅到與超過100名少女發生性關係，變成「百人斬」。警方搜查萊恩的臉書帳號，發現超過33萬條類似訊息，都將被當作證據。萊恩的律師表示，萊恩承認有跟少女發生性關係，但是是雙方同意下發生，也沒有威脅跟索取裸照。

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