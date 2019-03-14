新娘蛋糕小玩笑「嘿！不給你吃」　新郎秒炸怒甩巴掌咒罵

▲新郎不等新娘吃到蛋糕就想把手抽走。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

婚禮是人生中的一大喜事，因為兩個相愛的人終要共度一輩子，但如果丈夫是個脾氣暴躁的人呢？烏茲別克一位新娘在婚禮上，只是拿蛋糕餵新郎的時候，故意逗弄對方一下，竟遭來一個大巴掌，讓她在大家面前丟臉丟盡了。許多網友看到影片都留言大勸，「這種婚別結了！」

這位烏茲別克的黑髮新娘和新郎在眾親友面前，進行當地互餵蛋糕的新婚儀式。由新郎先拿起盤裡的一塊蛋糕餵新娘，但不等新娘吃到就把手收回去，蛋糕還差點掉到地上，讓新娘自己皺著眉頭把蛋糕塞進嘴裡。

請繼續往下閱讀...

▲▼新娘一個小玩笑，就被新郎爆氣打到跌倒。（圖／翻攝自youtube）

換新娘餵新郎，新娘趁著新郎張嘴要把蛋糕吃掉時，淘氣把手縮回去，一副「不給你吃」的模樣，故意要逗弄新郎。沒想到新郎愣了一秒後，竟在眾目睽睽之下甩了對方一個大巴掌，把新娘直接打得往後跌；在場親友們全都看傻了。

▲新娘被甩巴掌後，用意外深長的眼神看著親友。（圖／翻攝自youtube）

影片在youtube上瘋傳，許多網友憤而留言，「想一想，這是她回家要面對的，她看起來甚至在儀式前就已經被暴力對待了」、「如果這樣就可以讓他出手的話，這種婚就別結了」、「他憑什麼」、「女生這樣做真的很討厭，但不能因為這樣就打人啊」、「這一定是媒妁之言的，他們看起來根本不愛對方。」