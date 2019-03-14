台海衝突美國可能參戰！日本內部意見分歧　美學者：袖手旁觀將終結美日同盟

▲美國和日本學者舉辦座談會討論如何應對台海衝突。（圖／翻攝自美國-日本研究所官網）

國際中心／綜合報導

隨著台海情勢日趨緊張，美軍和日本是否介入兩岸衝突也成為國際討論的焦點，日前美國波士頓學院政治學教授陸伯彬（Robert Ross）在美國-日本研究所（USJI）座談會上表示，台海發生戰爭的機率並不大，如果真的發生衝突，日本袖手旁觀，將代表「日美同盟關係結束」。

根據《美國之音》報導，美國-日本研究所日前在華盛頓舉行座談會，美日兩國學者討論「如何應對中國大陸和台灣的衝突」，其中美國學者陸伯彬表示，戰爭對中國大陸的代價太高，不過一旦中國大陸對台灣動武，美國可能被迫出面干預，而「是否和美國合作」將是日本必須面對的問題。

陸伯彬在會中指出，如果中國大陸擊敗美國，日本介入的後果將必須自行發展核武，以應對尖閣群島（中國大陸稱釣魚島）可能遭受的威脅，但若日本在台海衝突中「維持疏遠的態度」，等於宣告「美日同盟終結」，因為美國人民和國會不會接受一個同盟國拒絕和美國並肩而戰。

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▲美國和日本在日本海上舉行聯合軍演。（圖／路透社）

至於日本協助美國參與台海戰事，陸伯彬認為是利大於弊，除了可以維持同盟的關係、抑制中國大陸快速崛起、確保日本濱海戰爭的安全利益之外，戰爭過後解放軍戰力耗損而日本軍力就相對提升。

日本立命館大學教授中逵啟示（Keiji Nakatsuji）表示，1996年台海危機發生時，時任美國總統柯林頓曾詢問日本的立場，而日本政府的答覆稱受「受憲法嚴格限制」，但當時的首相橋本龍太郎也決定依個案考慮美國政府提出的要求，時隔多年至今，只要有美日同盟關係存在，日本就「無法說不」，不過外務省內部依然意見分歧。對此，日本外務大臣河野太郎日前也強調，日本會和台灣在「非政府的務實關係」基礎上做適當的應對。