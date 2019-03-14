公開小S瘦腿「3招」！網狂讚：根本腿精，完全大勝志玲姊姊啊

▲小S在IG曬美腿，腿可說是又直又長呢。（圖／翻攝自小S IG）

先前小S在陸綜《小姐姐的花店》坦承中年焦慮，某天哭說對外表還是無法平常心，面對40歲真的沒自信。但小S真的謙虛了，看看她的美腿完全細到不科學，不知打趴多少20多歲的妹子，158cm卻有著絕佳的比例，實在太讓人羨慕！

雖然已是三個孩子的媽媽，小S可說是完全凍齡，經過飲食控制，目前的身材可說是巔峰，一雙修長的美腿更是讓網友看傻眼，紛紛想向她討教是怎麼辦到的？之前小S曾公開分享她的瘦腿妙招，一起來看看！

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吃完飯後要站著

如果吃完飯就立刻坐著的話，肉會不自覺聚集在下半身，所以她吃飽就會站著，站起來可以感受飽足感使自己不多吃，所以她一直維持飯後要離開椅子15分鐘的習慣。



晚上床上運動

小S笑稱自己夜晚非常忙碌，她每天睡覺前都會抬腳，還會做空中腳踏車運動，做個幾十到一百下，做完之後會搭配拉筋，長久運動下來發現，囤積在大腿根部的肉差不多都不見了。





冷熱水交替沖大腿

洗澡的時候會特別以熱水沖大腿，接著再轉換成冷水再沖數分鐘，搭配著手部按摩排水腫。利用冷熱水交替幫忙促進大腿血液循環，幫助燃燒大腿累積的多餘脂肪，藉由超傳統沖澡，竟能輕鬆瘦身達標。

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