快訊／蒙面雙少「校園槍擊後自殺」　巴西聖保羅至少9死17傷

記者王致凱／綜合報導

巴西聖保羅州蘇扎諾市（Suzano）一所公立學校當地時間13日上午發生重大槍擊案。兩名蒙面青少年持槍闖入校園，殺害至少7人，其中1人為學校職員，其餘5人學生，還有1人身份尚未確認。警方表示，2名槍手隨後自殺身亡，犯案動機暫時不清楚。

綜合外媒報導，兩名青少年槍手最先在校外開火，隨後才進入學校建築內，射殺多名學生與學校工作人員。據悉，兩人先後殺害1名職員、5名學生和1名校外男子，隨後自殺身亡。至少還有17人受傷。

事發學校內包含中學和小學學生，教師佩雷斯（Sandra Perez）說，「當時是下課時間，我在教室裡，剛開始還以為是爆炸聲。當我意識到發生槍擊後，我躲在原地，直到警察出現我才離開。」附近居民則形容，「現場一片混亂，老師、工人、大家都在逃跑。」

聖保羅州長多利亞（Joao Doria）在推特上證實此事，並形容這是一起「殘忍的謀殺」。警方尚未公布2名槍手身份，其犯案動機也還不得而知。

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