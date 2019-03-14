張鈞甯成帶貨女王　機場拎旅行袋走跳也能瞬間賣包

▲張鈞甯是台灣帶貨女王，拎過的包立刻賣翻天。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）



記者張妤瑄／台北報導

近來都在大陸拍戲的張鈞甯，上月難得放風，受邀到米蘭時裝周看秀，先前她穿成套Salvatore Ferragamo造型現身機場，用卡其色工裝造型搭配報童帽，率性十足的模樣立刻讓粉絲瘋狂，且手上那款STUDIO Gancini Monogram大包款造成轟動，帶貨力十足。

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▲張鈞甯拎STUDIO Gancini Monogram走跳機場，在顧客間引起超高詢問度。（圖／品牌提供、翻攝張鈞甯工作室微博）



率性的穿搭，搭配一款Monogram大包款，讓整體風格更帥氣，許多消費者看了照片後，紛紛拿著張鈞甯的照片到店上詢問，指名就要買張鈞甯御用款，讓品牌新任創意總監Paul Andrew精心打造的Logo印花款，開春就有火辣人氣。

▲Gancini Monogram是新任創意總監Paul Andrew打造的重點系列。（圖／翻攝張鈞甯工作室微博）



Paul Andrew今年2月底才正式晉升Ferragamo創意總監，2016年他首先被任命為女鞋總監，努力了兩年後終於得以將才華全方面施展，他的第一個重要系列當屬呼應Logo化風潮，致敬品牌經典Gancini的雙鉤飾釦圖案，他用這個圖案打造成新款傳承歷史的經典印花。

▲Gancini是蘊含歷史傳承的圖案；短夾（NT$20,900）、長夾（NT$25,500）、小包（NT$15,900）、絲巾（NT$10,500）、低跟鞋（NT$23,500）。（圖／品牌提供）



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因此，2019春夏Gancini Monogram系列是重要主打，除了靠張鈞甯帶貨的超大旅行袋款式外，從小皮件如皮夾等，就開始出現這經典圖案，直面時尚圈的各式品牌印花。

▲Gancini系列從小皮件到大包款都有；小包（NT$15,900）、中提包（NT$74,900）。（圖／品牌提供）