川普推特語錄／參議員想太多　大家都知道邊境就是在緊急狀態

▲美國總統川普。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

川普總統今天在推特上表示，他感謝裴洛西的反彈劾聲明，又自誇自己的政績多到數不輕，怎麼會有人想彈劾一位前2年任期表現就那麼好的總統。另外，參議院明天即將表決是否要否決川普的緊急狀態。川普重申邊境確實處於非常重大的緊急狀態，國民們全都非常清楚。

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▼共和黨參議員對明天的緊急狀態表決想太多。就是非常簡單的邊境安全和沒有犯罪，沒有其他種可能。我們在邊境處於非常重大的國家緊急狀態，人民非常清楚！

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▼明天，民主黨人將就那20％議題一致投票，反對共和黨參議員。民主黨就是要開放邊界和犯罪！

▼剛披露FBI特工Lisa Page的文字記錄，還原了歐巴馬時代司法部的樣貌，破敗的貪腐機器。希望正義終將聲張，這才是剛剛開始！

▼加州州長無視選民意志，將暫停對737名冷血殺人犯的死刑執行。永遠被忽視的受害者親友們一點都不高興，我也是！

▼保持美國偉大！

▼讓美國再次偉大！

▼非常感謝Nancy Pelosi反對彈劾的聲明，但所有人都應該記得一個小事實是，我根本沒犯任何錯，經濟和失業率處於最好的狀態，軍隊和老兵也很棒，還有許多其他成功政績！要怎麼彈劾一個在前2年任期表現最成功的總統，更何況是他沒犯任何錯誤，以「高犯罪率」和「品行不端」為由，可以這樣嗎？