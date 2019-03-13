「健身狂熱者」章廣辰無處露Man爆男友力　半脫外套若隱若現炸胸肌

▲章廣辰平常熱愛運動，曾是高中籃球隊隊長，身材很好。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

28歲男星章廣辰憑藉《我的男孩》打開知名度，昨（3／13）受邀參加AllSaints春夏系列新品發表，穿著白色素T配麂皮夾克帥氣登場，但可惜的是這身包緊緊穿搭並沒辦法讓這位「健身狂熱者」展現Man爆男友力。

沒有展現肌肉的機會，章廣辰表示：「今天不太適合脫，但我覺得AllSaints的素T，剪裁很基本、細節滿多，穿上去，如果剛好有運動，線條呈現的滿明顯的。」邊說邊半脫外套，驕傲秀出若隱若現的胸肌。

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▲章廣辰受邀出席AllSaints春夏發表會，但卻因為要展示皮衣，而無法秀訓練有成的Man爆肌肉。（圖／品牌提供）



章廣辰與潮模傅昱共同展演春夏新裝，沒想到他竟然想與傅昱搶女裝穿，覬覦女裝粉裸色雙色拼接皮衣許久，眼冒愛心的說「顏色我很喜歡，看了就想穿」，但無奈尺寸塞不下，只好默默把念頭丟進空氣裡。

▲章廣辰與傅昱共同展演AllSaints新品，但他卻一眼相中女裝粉色皮衣（NT$17,600），表明想穿。（圖／品牌提供）



受邀出席時尚發表會，章廣辰盛讚品牌同時，也順便誇自己：「AllSaints剪裁簡單，但細節藏在裡面，跟我個人滿像的，看似平凡無奇，不過其實很有深度。」

AllSaints今年春夏靈感來源用三個字概括：「致電影」，以公路電影經典的反叛、逃避、浪漫、自由與希望為核心精神，展現個性、態度的英倫時尚風格。

▲春夏以「致電影」為創作靈感。（圖／品牌提供）



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女裝圍繞在「口紅與菸草」的主題上，設計受到90年代法式文化的影響，動物紋路、浪漫的花卉印花，搭配不規則的剪裁，呈現出粉紅搖滾風格。男裝以「無盡時空」為題，用夏威夷印花襯衫、哥德風印花襯衫打造出男孩們嚮往自由的叛逆態度。

▲女裝充滿粉紅搖滾的味道，既柔美又叛逆；男裝則用輕鬆剪裁帶出嚮往自由的氛圍。（圖／品牌提供）

